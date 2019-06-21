У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії

Волинські поліцейські встановили особу водія-порушника, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася у неділю, 7 травня, по вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.Невстановлений водій керуючи автомобілем Peugeot-307, зіткнувся з автомобілем Fiat, під керуванням 51-річного лучанина, після чого виїхав на тротуар та здійснив наїзд на 50-річного чоловіка.Правопорушник з місця пригоди втік.Поліцейські оперативно встановили водія автомобіля Peugeot-307, ним виявився 30-річний житель обласного центру. Транспортний засіб вилучили.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.