У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії
Сьогодні, 10:25
Волинські поліцейські встановили особу водія-порушника, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася у неділю, 7 травня, по вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.
Невстановлений водій керуючи автомобілем Peugeot-307, зіткнувся з автомобілем Fiat, під керуванням 51-річного лучанина, після чого виїхав на тротуар та здійснив наїзд на 50-річного чоловіка.
Правопорушник з місця пригоди втік.
Поліцейські оперативно встановили водія автомобіля Peugeot-307, ним виявився 30-річний житель обласного центру. Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася у неділю, 7 травня, по вулиці В’ячеслава Чорновола у Луцьку.
Невстановлений водій керуючи автомобілем Peugeot-307, зіткнувся з автомобілем Fiat, під керуванням 51-річного лучанина, після чого виїхав на тротуар та здійснив наїзд на 50-річного чоловіка.
Правопорушник з місця пригоди втік.
Поліцейські оперативно встановили водія автомобіля Peugeot-307, ним виявився 30-річний житель обласного центру. Транспортний засіб вилучили.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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