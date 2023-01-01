У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО

У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО
У Володимирі на валах древнього городища розпочали знімати фільм-легенду.

Про це повідомили на сторінці заповідника у фейсбуці.

"ДІКЗ "Стародавній Володимир" та народний театр-студія "Різнобарв'я" 5 травня 2023 року на валах городища розпочали зйомки фільму на тему володимирської "легенди про змія". Перун ображений вчинком Велеса погнав свої небесні отари і вступив у бій зі своїм кривдником..." - йдется у дописі.

У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО


У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО


У місті на Волині розпочали зйомки фільму. ФОТО

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Теги: зйомки фільму, Володимир
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