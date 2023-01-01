Сьогодні на Волинь привезуть Героя Сергія Якимця: просять гідно зустріти
Сьогодні, 10:31
У Любешівську громаду 9 травня привезуть тіло 43-річного Героя Сергія Якимця.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Життя захисника із села Судче обірвалося 8 травня.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця виїхав з Луцька о 9:40 год.
Для вшанування земляка мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.
Далі кортеж на Любешівському кільці повертає до села Судче і прямує до будинку, де проживав загиблий. Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.
Для вшанування просять прибути до кільця на в’їзді смт Любешів зі сторони Луцька, зустріти загиблого земляка живим коридором та з гідністю вшанувати Героя.
«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, 8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке він отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Життя захисника із села Судче обірвалося 8 травня.
Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця виїхав з Луцька о 9:40 год.
Для вшанування земляка мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.
Далі кортеж на Любешівському кільці повертає до села Судче і прямує до будинку, де проживав загиблий. Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.
Для вшанування просять прибути до кільця на в’їзді смт Любешів зі сторони Луцька, зустріти загиблого земляка живим коридором та з гідністю вшанувати Героя.
«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, 8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке він отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.
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