Сьогодні на Волинь привезуть Героя Сергія Якимця: просять гідно зустріти

Сьогодні на Волинь привезуть Героя Сергія Якимця: просять гідно зустріти
У Любешівську громаду 9 травня привезуть тіло 43-річного Героя Сергія Якимця.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Життя захисника із села Судче обірвалося 8 травня.

Скорботний кортеж з тілом військовослужбовця виїхав з Луцька о 9:40 год.

Для вшанування земляка мешканці Седлища, Нових Березич та Любешівської Волі можуть вийти на центральну дорогу у своїх селах.

Далі кортеж на Любешівському кільці повертає до села Судче і прямує до будинку, де проживав загиблий. Чин відспівування Героя відбудеться у місцевому храмі.

Для вшанування просять прибути до кільця на в’їзді смт Любешів зі сторони Луцька, зустріти загиблого земляка живим коридором та з гідністю вшанувати Героя.

«Просимо жителів громади зустріти Героя живим коридором та з гідністю вшанувати нашого земляка, який захищав Україну та кожного з нас. Хто має Державний Прапор України, візьміть із собою», - повідомили у громаді.

Нагадаємо, 8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке він отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.


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Теги: війна, Росія, Україна
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