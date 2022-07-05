На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку

На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку
На Волині поліція затримала зловмисника, який ледве не до смерті побив жінку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 8 травня, у лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 59-річну жительку Ковельського району. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації.

З’ясувалося, що напередодні за місцем проживання, під час розпиття спиртних напоїв, її побив 32-річний односелець.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться паро умисне тяжке тілесне ушкодження.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Слідство триває.


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Теги: Волинь, побиття, поліція, жінка
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