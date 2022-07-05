На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку
Сьогодні, 10:33
На Волині поліція затримала зловмисника, який ледве не до смерті побив жінку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 8 травня, у лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 59-річну жительку Ковельського району. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації.
З’ясувалося, що напередодні за місцем проживання, під час розпиття спиртних напоїв, її побив 32-річний односелець.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться паро умисне тяжке тілесне ушкодження.
Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 8 травня, у лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 59-річну жительку Ковельського району. Постраждалу госпіталізували у відділення реанімації.
З’ясувалося, що напередодні за місцем проживання, під час розпиття спиртних напоїв, її побив 32-річний односелець.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться паро умисне тяжке тілесне ушкодження.
Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 11:05
Під колеса автівки на Волині потрапила велосипедистка: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 10:38
На Волині 32-річний чоловік ледь не до смерті побив односельчанку
Сьогодні, 10:33
Медіа