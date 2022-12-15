На Волині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ





Про це



Громада Святої Параскеви Голобського округу Ковельського деканату звернулася в Управління єпархії щодо зміни юрисдикції.



Парафіяни провели збори після богослужіння в неділю жінок-мироносиць, проголосувавши про вихід із УПЦ (МП) та входження у Православну церкву України. Із таким рішенням представники громади звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання.





На жаль, священник вибір мирян не підтримав, тож тепер у Малому Порську служитиме інший настоятель.



Станом на 8 травня 44 парафії (три – разом із настоятелями) приєдналися до єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни московії проти України. А з часу одержання Томосу – це 131 громада й 16 священнослужителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині парафія села Малий Порськ перейшла до ПЦУ.Про це повідомили у Волинській єпархії Православної Церкви України.Громада Святої Параскеви Голобського округу Ковельського деканату звернулася в Управління єпархії щодо зміни юрисдикції.Парафіяни провели збори після богослужіння в неділю жінок-мироносиць, проголосувавши про вихід із УПЦ (МП) та входження у Православну церкву України. Із таким рішенням представники громади звернулися до митрополита Луцького і Волинського, який задовольнив прохання.На жаль, священник вибір мирян не підтримав, тож тепер у Малому Порську служитиме інший настоятель.Станом на 8 травня 44 парафії (три – разом із настоятелями) приєдналися до єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни московії проти України. А з часу одержання Томосу – це 131 громада й 16 священнослужителів.

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