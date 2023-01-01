Яку зарплату отримує Старовижівський селищний голова та його заступник





Відповідну інформацію



Очільник Старої Вижівки Василь Камінський у 2022 році загалом отримав трохи менше як 430 тисяч заробітної плати. У середньому за місяць він отримував понад 35 тисяч. Найпліднішим у роботі для нього був липень, адже саме тоді він отримав найбільшу винагороду за свою працю – понад 65 тисяч гривень.







Його ж заступнику Юрію Кудацькому того року виплатили більше як 370 тисяч гривень. Травень та червень були найприбутковішими для нього. Тоді пану Кудацькому нараховували майже 46 тисяч за кожен місяць. В середньому за 2022 рік заступник селищного голови отримував понад 30 тисяч щомісячно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого року на заробітну плату керівництва Старовижівської громади з бюджету пішло понад 800 тисяч гривень. Більшу частину цих коштів нарахували селищному голові – майже 430 тисяч гривень.Відповідну інформацію «Конкурент» отримав у відповідь на інформаційний запит.Очільник Старої Вижівкиу 2022 році загалом отримав трохи менше як 430 тисяч заробітної плати. У середньому за місяць він отримував понад 35 тисяч. Найпліднішим у роботі для нього був липень, адже саме тоді він отримав найбільшу винагороду за свою працю – понад 65 тисяч гривень.Його ж заступникутого року виплатили більше як 370 тисяч гривень. Травень та червень були найприбутковішими для нього. Тоді пану Кудацькому нараховували майже 46 тисяч за кожен місяць. В середньому за 2022 рік заступник селищного голови отримував понад 30 тисяч щомісячно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію