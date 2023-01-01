У Луцьку водій скоїв ДТП та пошкодив три припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Патрульні склали адмінматеріали на водія, який скоїв ДТП та пошкодив три припарковані авто.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 травня, близько 23-ї години на вулиці Глушець у Луцьку. 36-річний керманич Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та наїхав на припаркований автомобіль марки Renault Scenic. Останній, своєю чергою, зробив рух по інерції, в результаті чого пошкодилося ще два авто: Renault Kangoo та Ford Fiesta.
Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 8 травня, близько 23-ї години на вулиці Глушець у Луцьку. 36-річний керманич Volkswagen Passat не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та наїхав на припаркований автомобіль марки Renault Scenic. Останній, своєю чергою, зробив рух по інерції, в результаті чого пошкодилося ще два авто: Renault Kangoo та Ford Fiesta.
Всі автомобілі отримали механічні пошкодження, але, на щастя, травм ніхто з громадян не зазнав.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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