На війні загинув снайпер з Волині Сергій Кашуба

На війні загинув снайпер з Волині Сергій Кашуба
На війні загинув ковельчанин Кашуба Сергій Дмитрович, 21.09.1976 року народження.

Про це міський голова Ковеля Ігор Чайка повідомив у телеграмі.

Життя захисника обірвалося 7 травня. З перших днів війни - 25 лютого 2022 року, він поповнив ряди Сил територіальної оборони.

"Він був із тих, хто прагнув якнайшвидше потрапити туди, на нуль. Вважав, що треба бути там, де гаряче. Відчував, що його вміння - золоті руки, навички інженера і досвід управління людьми стануть в нагоді", - йдеться в дописі Ігоря Чайки.

Герой повертається додому на щиті.

"Наразі очікуємо на нашого Героя, солдата, снайпера 2 категорії відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини A7063, який загинув на сході 7 травня 2023 року", - додає міський голова Ковеля.

Про дату зустрічі та чин похорону повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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