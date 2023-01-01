На війні загинув снайпер з Волині Сергій Кашуба

На війні загинув ковельчанин, 21.09.1976 року народження.Про це міський голова Ковеляповідомив у телеграмі.Життя захисника обірвалося 7 травня. З перших днів війни - 25 лютого 2022 року, він поповнив ряди Сил територіальної оборони."Він був із тих, хто прагнув якнайшвидше потрапити туди, на нуль. Вважав, що треба бути там, де гаряче. Відчував, що його вміння - золоті руки, навички інженера і досвід управління людьми стануть в нагоді", - йдеться в дописі Ігоря Чайки.Герой повертається додому на щиті."Наразі очікуємо на нашого Героя, солдата, снайпера 2 категорії відділення снайперів роти вогневої підтримки військової частини A7063, який загинув на сході 7 травня 2023 року", - додає міський голова Ковеля.Про дату зустрічі та чин похорону повідомлять згодом.