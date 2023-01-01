Волинський драмтеатр анонсував прем'єру «На полі крові»: про що вистава

«На полі крові».



Про це



Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.



«Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинак, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все-одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.



«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові». На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші? Дізнаєтесь у нашому театрі на наступній прем'єрі, що відбудеться уже наприкінці місяця», – йдеться в анонсі.



Коли і де: 26, 27 травня о 18:00, камерна сцена.



Квитки доступні на сайті або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже цього місяця у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться прем'рний показ драматичної поеми Лесі УкраїнкиПро це розповідають на сторінці театру.Існування кожної людини – це безперервний ланцюжок рішень, які ми приймаємо щодня. Чим поснідати, що одягнути, якою дорогою рухатись, де навчатись, з ким створити сім’ю… Ми безупинно шукаємо шляхи для досягнення цілей, як дрібних, так і масштабних. Іноді знайдені способи і методи призводять до ситуацій, де помилка може коштувати життя.«Легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років, оживає на сцені театру. Іуда, син одинак, який ще дитиною втратив найрідніше – маму. Від батька він перейняв багатий спадок: дім, виноградники, сади… Але Юда все-одно не мав спокою, бо прагнув більшого, ніж має.«Хотів би знати я, що б ти зробив, якби тобі текли крізь пальці гроші, розтікались по усіх усюдах, лишаючи тобі сухі долоні, і так щодня!», – Леся Українка із п’єси «На полі крові». На що був готовий Юда заради збагачення? Яка розплата за скоєне? Яка ціна розкоші? Дізнаєтесь у нашому театрі на наступній прем'єрі, що відбудеться уже наприкінці місяця», – йдеться в анонсі.26, 27 травня о 18:00, камерна сцена.Квитки доступні наабо за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.

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