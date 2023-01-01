Інформація про введення у травні графіків відключення світла – фейк





Про це



"Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності!" - йдеться вповідомленні.



Зазначається, що введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується.



«Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Очільник Міненерго відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.



Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури.



Міністерство енергетики закликає ЗМІ перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергетики спростували фейк про введення графіків відключення споживачів.Про це повідомили у пресслужбі Міненерго."Останніми днями у деяких ЗМІ шириться недостовірна інформація про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам. Міністерство енергетики України офіційно заявляє: ця інформація не відповідає дійсності!" - йдеться вповідомленні.Зазначається, що введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується.«Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам», - зазначив міністр енергетики УкраїниОчільник Міненерго відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, Міністерством енергетики спільно з усіма енергетичним компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.Наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури.Міністерство енергетики закликає ЗМІ перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела.

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