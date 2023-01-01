Судитимуть директорку Шацького національного парку та її спільників





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заволодіння директоркою Шацького національного природного парку чужим майном у особливо великих розмірах через зловживання службовою особою своїм службовим становищем, складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених організованою групою, шахрайства, використання завідомо підробленого документа та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.ч. 1,2 ст.209 КК України).



За даними слідства, посадовиця, залучивши у злочинну схему співмешканця, свого заступника та двох начальників відділів Нацпарку, прийняла на роботу шістьох людей, які фактично роботи не виконували і не були присутні на робочому місці, забезпечила внесення упродовж жовтня 2021 року – червня 2022 року в табелі обліку використання робочого часу неправдивих відомостей про них і підписувала ці табелі.



Таким чином цим працівникам було виплачено заробітну плату, відтак розтрачено понад мільйон гривень із бюджету.



Усі ці кошти, як з'ясувалося, «працівники» віддавали співмешканцю посадовиці – і вони використовувались спільниками на свій розсуд.



Перед судом постануть п'ятеро задіяних у злочинній схеми обвинувачених.



Нагадаємо, директорка парку







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