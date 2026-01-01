Волинських забудовників підозрюють у заниженні доходів від продажу квартир: що відомо





Про це відомо з ухвали Ківерцівського районного суду Волинської області від 17 вересня 2026 року,



Згідно з матеріалами слідства, службові особи товариств з обмеженою відповідальністю «ДП Комфортбуд Девелопмент» і «ДП Комфортбуд» систематично занижували офіційні доходи від продажу нерухомості в житловому комплексі «Модерніст», що в Струмівці під Луцьком. Це давало їм змогу, за версією правоохоронців, платити менші податки.



У травні 2026 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків і зборів за попередньою змовою групою осіб).



«Службові особи ТОВ «ДП Комфортбуд Девелопмент», ТОВ «ДП Комфортбуд», за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах, шляхом заниження доходу від продажу об’єктів нерухомого майна», – йдеться в клопотанні правоохоронців до суду щодо обшуків фірм.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Збудували паркінг, продали квартири – і зникли: куди подівся волинський забудовник із мільйонним боргом?



4 вересня детективи БЕБ провели обшуки вдома у фігурантів й у центрі продажу квартир житлового комплексу «Модерніст». Також навідалися з обшуками в офісні приміщення адмінбудівлі в Луцьку на вулиці Зв’язківців, якою користуються фірми «ДП Комфортбуд» та «ДП Комфортбуд Девелопмент».



Слідчі вилучили, зокрема, документацію, техніку, чорнові записи та таблиці обліку коштів і житла. Крім того – десятки проєктів договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири у ЖК «Модерніст», акти приймання-передачі, довідки щодо покупців, фото розписок про отримання грошових коштів від 10 та 25 лютого 2025 року. Вилучене арештували.



Перший із трьох будинків ЖК «Модерніст» почали будувати навесні 2023 року, а за рік ввели в експлуатацію. Ця чотириповерхова будівля налічує 28 квартир. Другий будинок завершили у квітні 2026 року. Він розрахований на 79 квартир. Однокімнатні та трикімнатні помешкання розпродані, вартість двокімнатних стартує від 3 мільйонів гривень. Третій будинок комплексу (на 7–8 поверхів та 85 квартир) планують ввести в експлуатацію у третьому кварталі 2026 року. У цій будівлі двокімнатні квартири знайшли своїх покупців, натомість однокімнатні пропонують за ціною від 2,1 мільйона гривень, а трикімнатні – від 3,8 мільйона гривень.



ТОВ «ДП Комфортбуд» зареєстрували у 2015 році в Києві, а через рік переєстрували в селищі Ратне Волинської області з основним видом діяльності – «Неспеціалізована оптова торгівля». У серпні 2026 року фірма змінила основне зайняття на «будівництво житлових і нежитлових будівель». Компанія «ДП Комфортбуд Девелопмент» зареєстрована 2020 року, теж у Ратному. Її основна діяльність – організація будівництва будівель. Керівники та засновники у компаніях однакові – Ігор Данилюк і Максим Приймачук. Останній безуспішно балотувався у парламент на виборах 2019 року від партії «Слуга народу», з 2020-го до 2021 року був головою Старовижівської райдержадміністрації.



Крім ЖК «Модерніст», забудовник «ДП Комфортбуд» має житлові комплекси «Вижівський» (селище Стара Вижівка), «Рать» (у Ратному) й таунхауси «9 YARDS» в Липинах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Волинській області спільно з обласною прокуратурою розслідує можливу схему ухилення від сплати податків під час продажу нерухомості. У матеріалах провадження фігурують двоє забудовників з Волині.Про це відомо з ухвали Ківерцівського районного суду Волинської області від 17 вересня 2026 року, пише Сила Правди.Згідно з матеріалами слідства, службові особи товариств з обмеженою відповідальністюсистематично занижували офіційні доходи від продажу нерухомості в житловому комплексі «Модерніст», що в Струмівці під Луцьком. Це давало їм змогу, за версією правоохоронців, платити менші податки.У травні 2026 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків і зборів за попередньою змовою групою осіб).«Службові особи ТОВ «ДП Комфортбуд Девелопмент», ТОВ «ДП Комфортбуд», за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах, шляхом заниження доходу від продажу об’єктів нерухомого майна», – йдеться в клопотанні правоохоронців до суду щодо обшуків фірм.4 вересня детективи БЕБ провели обшуки вдома у фігурантів й у центрі продажу квартир житлового комплексу «Модерніст». Також навідалися з обшуками в офісні приміщення адмінбудівлі в Луцьку на вулиці Зв’язківців, якою користуються фірми «ДП Комфортбуд» та «ДП Комфортбуд Девелопмент».Слідчі вилучили, зокрема, документацію, техніку, чорнові записи та таблиці обліку коштів і житла. Крім того – десятки проєктів договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири у ЖК «Модерніст», акти приймання-передачі, довідки щодо покупців, фото розписок про отримання грошових коштів від 10 та 25 лютого 2025 року. Вилучене арештували.Перший із трьох будинків ЖК «Модерніст» почали будувати навесні 2023 року, а за рік ввели в експлуатацію. Ця чотириповерхова будівля налічує 28 квартир. Другий будинок завершили у квітні 2026 року. Він розрахований на 79 квартир. Однокімнатні та трикімнатні помешкання розпродані, вартість двокімнатних стартує від 3 мільйонів гривень. Третій будинок комплексу (на 7–8 поверхів та 85 квартир) планують ввести в експлуатацію у третьому кварталі 2026 року. У цій будівлі двокімнатні квартири знайшли своїх покупців, натомість однокімнатні пропонують за ціною від 2,1 мільйона гривень, а трикімнатні – від 3,8 мільйона гривень.ТОВ «ДП Комфортбуд» зареєстрували у 2015 році в Києві, а через рік переєстрували в селищі Ратне Волинської області з основним видом діяльності – «Неспеціалізована оптова торгівля». У серпні 2026 року фірма змінила основне зайняття на «будівництво житлових і нежитлових будівель». Компанія «ДП Комфортбуд Девелопмент» зареєстрована 2020 року, теж у Ратному. Її основна діяльність – організація будівництва будівель. Керівники та засновники у компаніях однакові –. Останній безуспішно балотувався у парламент на виборах 2019 року від партії «Слуга народу», з 2020-го до 2021 року був головою Старовижівської райдержадміністрації.Крім ЖК «Модерніст», забудовник «ДП Комфортбуд» має житлові комплекси «Вижівський» (селище Стара Вижівка), «Рать» (у Ратному) й таунхауси «9 YARDS» в Липинах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію