Збудували паркінг, продали квартири – і зникли: куди подівся волинський забудовник із мільйонним боргом?

«Яровиця-Буд» з вимогою сплатити понад 1,6 мільйона гривень боргу. Йдеться про так званий будівельний податок на розвиток інфраструктури громади – пайовий внесок за спорудження паркінгу. Проте суд не може знайти відповідача: після здачі об’єкта та реалізації квартир компанію, що входила в орбіту луцького бізнесмена Сергія Голікова, перереєстрували у Дніпро, а за вказаною адресою її немає.



Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області від 15 липня 2026 року,



Спорудження багатоквартирного будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці Франка, 53 у Луцьку на замовлення ТОВ «Яровиця-Буд» тривало з 2016 року й було завершене у 2022 році.



У 2020 році Луцькрада уклала на цю будівлю із замовником будівництва договір пайової участі в розвитку інфраструктури міста.



Навесні 2026 року Луцька міська рада звернулася до суду, щоб стягнути з ТОВ «Яровиця-Буд» понад 1,6 мільйона гривень пайової участі та інших платежів за другий пусковий комплекс будівництва – паркінг.



«Луцька міська рада звернулась <…> з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Яровиця-Буд» на свою користь для зарахування в дохід місцевого бюджету грошові кошти на загальну суму 1 637 625.91 грн з яких: 1 010 183.62 грн кошти пайової участі за будівництво багатоквартирного житлового будинку <…>, 505 389.97 грн інфляційних втрат та 122 052.32 грн 3% річних за користування безпідставно збереженими коштами», – йдеться в судовій ухвалі.



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Спочатку міськрада звернулася з позовом до Господарського суду Дніпропетровської області, за місцем реєстрації компанії. Однак там справу не розглядали: оскільки суперечка стосується будівництва в Луцьку. За законом, судитися сторони мають виключно там, де розташована нерухомість. Матеріали справи передали до Господарського суду Волинської області, який у червні провів перше засідання.



Викликати на судове засідання представників забудовника виявилося проблематично. Згідно з документами, фірма змінила прописку, але за новою адресою її знайти не вдалося:



«Ухвала суду від 22 червня 2026 року була направлена рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення відповідачу за адресою: (49019, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 70), однак повернута з відміткою відділення поштового зв`язку адресат відсутній», – йдеться в судовому документі.



Через це суддя відклав підготовче засідання на 10 серпня та викликав відповідача через офіційне оголошення.



За підсумками 2022 року, коли завершилося згадане будівництво, ТОВ «Яровиця-Буд» зі статутним капіталом усього 400 гривень задекларувало понад 31 мільйон гривень доходу та понад 28 мільйонів гривень чистого прибутку.



Восени 2023-го фірму перереєстрували. Раніше її бенефіціарами були лучани Сергій та Катерина Голікови, однак у листопаді 2023 року єдиним власником і керівником став житель Києва Андрій Скидоненко.



Тоді ж компанія змінила волинську прописку на дніпровську. Згодом ТОВ «Яровиця-Буд» виключили з реєстру платників єдиного податку та анулювали підприємству свідоцтво платника ПДВ через те, що воно протягом року не подавало декларацій.



До зміни засновників ТОВ «Яровиця-Буд» входило до орбіти відомої будівельної групи «Єврохолдінг», власником якої є бізнесмен Сергій Голіков. Ця група продовжує активно працювати на волинському ринку нерухомості. Її представник, приватне підприємство «Алкан-Плюс», посів 4 місце в рейтингу волинських забудовників за 2025 рік. А у 2024-му фірма «ЖК Дрім таун», пов’язана із «Єврохолдінгом», придбала майно збанкрутілого луцького автозаводу.



Цікаво, що екскерівник будівельних проєктів «Єврохолдінгу» (зокрема і ЖК «Яровиця»)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада позивається до товариства з обмеженою відповідальністюз вимогою сплатити понад 1,6 мільйона гривень боргу. Йдеться про так званий будівельний податок на розвиток інфраструктури громади – пайовий внесок за спорудження паркінгу. Проте суд не може знайти відповідача: після здачі об’єкта та реалізації квартир компанію, що входила в орбіту луцького бізнесмена, перереєстрували у Дніпро, а за вказаною адресою її немає.Про це стало відомо з ухвали Господарського суду Волинської області від 15 липня 2026 року, пише «Сила Правди».Спорудження багатоквартирного будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на вулиці Франка, 53 у Луцьку на замовлення ТОВ «Яровиця-Буд» тривало з 2016 року й було завершене у 2022 році.У 2020 році Луцькрада уклала на цю будівлю із замовником будівництва договір пайової участі в розвитку інфраструктури міста.Навесні 2026 року Луцька міська рада звернулася до суду, щобта інших платежів за другий пусковий комплекс будівництва – паркінг.«Луцька міська рада звернулась <…> з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Яровиця-Буд» на свою користь для зарахування в дохід місцевого бюджету грошові кошти на загальну суму 1 637 625.91 грн з яких: 1 010 183.62 грн кошти пайової участі за будівництво багатоквартирного житлового будинку <…>, 505 389.97 грн інфляційних втрат та 122 052.32 грн 3% річних за користування безпідставно збереженими коштами», – йдеться в судовій ухвалі.Спочатку міськрада звернулася з позовом до Господарського суду Дніпропетровської області, за місцем реєстрації компанії. Однак там справу не розглядали: оскільки суперечка стосується будівництва в Луцьку. За законом, судитися сторони мають виключно там, де розташована нерухомість. Матеріали справи передали до Господарського суду Волинської області, який у червні провів перше засідання.Викликати на судове засідання представників забудовника виявилося проблематично. Згідно з документами, фірма змінила прописку, але за новою адресою її знайти не вдалося:«Ухвала суду від 22 червня 2026 року була направлена рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення відповідачу за адресою:, однак повернута з відміткою», – йдеться в судовому документі.Через це суддя відклав підготовче засідання на 10 серпня та викликав відповідача через офіційне оголошення.За підсумками 2022 року, коли завершилося згадане будівництво, ТОВ «Яровиця-Буд» зі статутним капіталом усього 400 гривень задекларувало понад 31 мільйон гривень доходу та понад 28 мільйонів гривень чистого прибутку.Восени 2023-го фірму перереєстрували. Раніше її бенефіціарами були лучани Сергій та Катерина Голікови, однак у листопаді 2023 року єдиним власником і керівником став житель КиєваТоді ж компанія змінила волинську прописку на дніпровську. Згодом ТОВ «Яровиця-Буд» виключили з реєстру платників єдиного податку та анулювали підприємству свідоцтво платника ПДВ через те, що воно протягом року не подавало декларацій.До зміни засновників ТОВ «Яровиця-Буд» входило до орбіти відомої будівельної групи «Єврохолдінг», власником якої є бізнесмен Сергій Голіков. Ця група продовжує активно працювати на волинському ринку нерухомості. Її представник, приватне підприємство «Алкан-Плюс», посів 4 місце в рейтингу волинських забудовників за 2025 рік. А у 2024-му фірма «ЖК Дрім таун», пов’язана із «Єврохолдінгом», придбала майно збанкрутілого луцького автозаводу.Цікаво, що екскерівник будівельних проєктів «Єврохолдінгу» (зокрема і ЖК «Яровиця») Микола Дуда нині є депутатом Луцької міської ради.

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