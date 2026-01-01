У Луцьку на Соборності переналаштували шість світлофорів, щоб знизити швидкість транспорту і уникнути ДТП





Про це 12 серпня повідомив керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін, пише



З його слів, у 2020 році на проспекті Соборності був зроблений капітальний ремонт. Відповідно роботу світлофорів налаштували за схемою «зелена хвиля» — це порядок роботи, який дозволяв водіям їхати без зупинок на червоне світло, якщо тримати швидкість 50–60 км/год.



«Ми побачили, що деякі водії, користуючись тим, коли транспорту менше, порушували ці правила і перевищували швидкість до 100 км/год. Нині комунальники переналаштували роботу світлофорів — вони працюватимуть ще з більшою затримкою. Це змусить водіїв рухатись зі швидкістю 40 км/год», — каже Валерій Мазін.



Комунальники впродовж двох днів переналаштовували роботу всіх шістьох світлофорів від шляхопроводу на проспекті Соборності до проспекту Молоді у Луцьку. Оновлена система вже працює.

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