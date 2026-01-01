У Луцьку на Соборності переналаштували шість світлофорів, щоб знизити швидкість транспорту і уникнути ДТП
Сьогодні, 16:12
Щоб зменшити кількість порушень дорожнього руху та знизити швидкість транспорту, що рухається проспектом Соборності, там переналаштували роботу світлофорів.
Про це 12 серпня повідомив керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін, пише Суспільне.
З його слів, у 2020 році на проспекті Соборності був зроблений капітальний ремонт. Відповідно роботу світлофорів налаштували за схемою «зелена хвиля» — це порядок роботи, який дозволяв водіям їхати без зупинок на червоне світло, якщо тримати швидкість 50–60 км/год.
«Ми побачили, що деякі водії, користуючись тим, коли транспорту менше, порушували ці правила і перевищували швидкість до 100 км/год. Нині комунальники переналаштували роботу світлофорів — вони працюватимуть ще з більшою затримкою. Це змусить водіїв рухатись зі швидкістю 40 км/год», — каже Валерій Мазін.
Комунальники впродовж двох днів переналаштовували роботу всіх шістьох світлофорів від шляхопроводу на проспекті Соборності до проспекту Молоді у Луцьку. Оновлена система вже працює.
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Про це 12 серпня повідомив керівник комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерій Мазін, пише Суспільне.
З його слів, у 2020 році на проспекті Соборності був зроблений капітальний ремонт. Відповідно роботу світлофорів налаштували за схемою «зелена хвиля» — це порядок роботи, який дозволяв водіям їхати без зупинок на червоне світло, якщо тримати швидкість 50–60 км/год.
«Ми побачили, що деякі водії, користуючись тим, коли транспорту менше, порушували ці правила і перевищували швидкість до 100 км/год. Нині комунальники переналаштували роботу світлофорів — вони працюватимуть ще з більшою затримкою. Це змусить водіїв рухатись зі швидкістю 40 км/год», — каже Валерій Мазін.
Комунальники впродовж двох днів переналаштовували роботу всіх шістьох світлофорів від шляхопроводу на проспекті Соборності до проспекту Молоді у Луцьку. Оновлена система вже працює.
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