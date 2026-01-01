Одноразова допомога до Дня знань: майже 200 дітей ветеранів з Луцької громади отримають виплати





Відповідне рішення підтримали під час засідання виконкому Луцької міської ради 12 серпня, пише



Допомога надаватиметься в межах Комплексної програми підтримки ветеранів/ ветеранок війни та членів їх сімей на 2024–2028 роки. Письмові заяви прийматимуть в деператменті ветеранської політики до 30 жовтня, розповів Суспільному керівник Олег Кобилинський.



З його слів, на програму у 2026 році виділили з бюджету 700 тисяч гривень, орієнтовно в громаді налічується 200 дітей, які мають право на такі виплати. На одну дитину з міського бюджету виплачуватимуть по 3 тисячі гривень.



Право на отримання допомоги матимуть:



діти, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;



діти, які є членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;



діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;



діти учасників бойових дій, яким встановлено інвалідність і які згідно з довідкою військово-лікарської комісії отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) або захворювання, пов'язані з проходженням військової служби.



діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,



діти ветеранів війни, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».



Виплата допомоги здійснюватиметься за умови задекларованого або зареєстрованого місця проживання на території Луцької міської територіальної громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дітям ветеранів війни з Луцької громади, які йдуть до 1, 5 та 9 класів вплачуватимуть одноразову грошову допомогу за кошти міського бюджету.Відповідне рішення підтримали під час засідання виконкому Луцької міської ради 12 серпня, пише Суспільне Допомога надаватиметься в межах Комплексної програми підтримки ветеранів/ ветеранок війни та членів їх сімей на 2024–2028 роки. Письмові заяви прийматимуть в деператменті ветеранської політики до 30 жовтня, розповів Суспільному керівникЗ його слів, на програму у 2026 році виділили з бюджету 700 тисяч гривень, орієнтовно в громаді налічується 200 дітей, які мають право на такі виплати. На одну дитину з міського бюджету виплачуватимуть по 3 тисячі гривень.Право на отримання допомоги матимуть:діти, які є членами сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;діти, які є членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;діти осіб з інвалідністю внаслідок війни;діти учасників бойових дій, яким встановлено інвалідність і які згідно з довідкою військово-лікарської комісії отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) або захворювання, пов'язані з проходженням військової служби.діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,діти ветеранів війни, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Луцької міської територіальної громади».Виплата допомоги здійснюватиметься за умови задекларованого або зареєстрованого місця проживання на території Луцької міської територіальної громади.

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