Усик розпочав підготовку до останнього бою

Олександр Усик розпочав підготовку до майбутнього поєдинку, який має стати заключним у його професійній кар'єрі.



Про це повідомляє



Повернення до роботи



39-річний український чемпіон опублікував у соціальних мережах відео з тренувальної зали, підтвердивши відновлення активних занять після декількох місяців перерви.



"Повернувся до роботи", - підписав Усик відео тренування.



Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку в травні Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Згодом українець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів, заявивши про намір провести фінальний бій кар'єри, який він назвав своїм "останнім танцем".



Суперник та локація для "останнього танцю"



Офіційного оголошення щодо майбутнього опонента поки немає, проте головним кандидатом на прощальний поєдинок залишається колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.



Перемовини щодо можливої організації бою тривають за участі Zuffa Boxing, а головною локацією для проведення масштабного вечора боксу розглядають США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазірозпочав підготовку до майбутнього поєдинку, який має стати заключним у його професійній кар'єрі.Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram боксера.39-річний український чемпіон опублікував у соціальних мережах відео з тренувальної зали, підтвердивши відновлення активних занять після декількох місяців перерви."Повернувся до роботи", - підписав Усик відео тренування.Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку в травні Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Згодом українець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів, заявивши про намір провести фінальний бій кар'єри, який він назвав своїм "останнім танцем".Офіційного оголошення щодо майбутнього опонента поки немає, проте головним кандидатом на прощальний поєдинок залишається колишній чемпіон світу за версією WBCПеремовини щодо можливої організації бою тривають за участі Zuffa Boxing, а головною локацією для проведення масштабного вечора боксу розглядають США.

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