Стефанішина не внесла за себе 6 мільйонів застави

Ольга Стефанішина не внесла необхідні 6 мільйонів гривень застави до вечора 11 серпня. Натомість суд отримав апеляційну скаргу від сторони захисту.



Про це



6 серпня ВАКС призначив Ользі Стефанішиній запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення.



Кримінальний процесуальний кодекс України зобов’язує підозрюваного внести заставу не пізніше п’яти днів. Але до вечора 11 серпня кошти на заставу для Стефанішиної не надійшли. У такому разі прокурор може звернутися до суду з проханням змінити запобіжний захід.



Однак 11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала від адвокатів Стефанішиної апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути незабаром.



Раніше прокурори просили для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді понад 13 мільйонів гривень застави. Сама Стефанішина заявила, що тоді не зможе забезпечувати життя родини.



Більше про справу



5 серпня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Стефанішиній нову підозру. Під час судового засідання прокурор пояснив, що йдеться про три епізоди: один епізод незаконного збагачення і два — недекларування майна.



Крім обґрунтованої підозри, прокурор озвучив три ризики: ризик переховування підозрюваної від суду, вплив на свідків — її подругу та підлеглих, — безпосередній вплив на три конкурсні комісії й результати призначень, які, на думку слідства, можуть перешкоджати цьому кримінальному провадженню.



Експосадовиця заявила, що їй «не було й немає чого приховувати», а до процесуальних дій вона, мовляв, ставиться «спокійно і без зайвих емоцій».



Перед оголошенням підозри Стефанішину звільнили з посади посла у США — ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила про завершення дипломатичної служби з особистих обставин. Але одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що її звільнення може бути пов’язане з кримінальною справою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишня посолка України у СШАне внесла необхідні 6 мільйонів гривень застави до вечора 11 серпня. Натомість суд отримав апеляційну скаргу від сторони захисту.Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді.6 серпня ВАКС призначив Ользі Стефанішиній запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень — у межах справи про незаконне збагачення.Кримінальний процесуальний кодекс України зобов’язує підозрюваного внести заставу не пізніше п’яти днів. Але до вечора 11 серпня кошти на заставу для Стефанішиної не надійшли. У такому разі прокурор може звернутися до суду з проханням змінити запобіжний захід.Однак 11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала від адвокатів Стефанішиної апеляційну скаргу на рішення про запобіжний захід. Її мають розглянути незабаром.Раніше прокурори просили для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді понад 13 мільйонів гривень застави. Сама Стефанішина заявила, що тоді не зможе забезпечувати життя родини.5 серпня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Стефанішиній нову підозру. Під час судового засідання прокурор пояснив, що йдеться про три епізоди: один епізод незаконного збагачення і два — недекларування майна.Крім обґрунтованої підозри, прокурор озвучив три ризики: ризик переховування підозрюваної від суду, вплив на свідків — її подругу та підлеглих, — безпосередній вплив на три конкурсні комісії й результати призначень, які, на думку слідства, можуть перешкоджати цьому кримінальному провадженню.Експосадовиця заявила, що їй «не було й немає чого приховувати», а до процесуальних дій вона, мовляв, ставиться «спокійно і без зайвих емоцій».Перед оголошенням підозри Стефанішину звільнили з посади посла у США — ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила про завершення дипломатичної служби з особистих обставин. Але одразу кілька видань із посиланням на джерела повідомляли, що її звільнення може бути пов’язане з кримінальною справою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію