Напад на ТЦК: у Нововолинську військовослужбовця вдарили ножем у живіт

12 серпня у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення військовослужбовцями Володимирського РТЦК та СП спільно з представниками Національної поліції стався напад на військовослужбовців.Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід"."Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини та був госпіталізований. Наразі його стан оцінюється як важкий, медики надають необхідну допомогу. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки, після надання медичної допомоги його стан задовільний.Важливо зазначити: військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я.Ми відкриті до повної співпраці з правоохоронними органами та зацікавлені у всебічному й об’єктивному встановленні всіх обставин цієї події.Також будемо вдячні Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області за сприяння та підтримку у з’ясуванні всіх причин і обставин ситуації", - наголошують військові.Нападника було затримано працівниками поліції в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Проводяться слідчі дії."Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обовʼязок перед українським народом. Сподіваємось на найсуворіше покарання нападника та категоричний осуд з боку суспільства таких протиправних дій", - зазначають у командуванні.