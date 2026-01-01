Невідома ГО намагалася зареєструвати торгову марку «На щиті» - назву місії ЗСУ, яка евакуює тіла військових





На це звернула увагу волонтерка й очільниця благодійного проєкту «Птахи» Тата Кеплер, пише



Ідею назви «На щиті» придумав ветеран та волонтер Леонід Остальцев й Тата Кеплер — про це в серпні 2022 року написали в Генштабі. Остальцев висловив думку, що в українській армії потрібно замінити радянське умовне кодування «Вантаж 200».



Після цього Гуманітарний проєкт Збройних сил України «ЕВАКУАЦІЯ 200» реформували у Гуманітарний проєкт «НА ЩИТІ» за наказом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.



За словами волонтерки, шрифт для логотипа «На щиті» розробила і створила її мама — художниця Маріша Кеплер ще 2022 року.



«Мені в голову не приходило, що хтось може це робити. Ми не топимо за те, що ми вигадали напис, фразу “На щиті”. Ми її з Остальцевим і хірургом Мьорфі просто, по суті, впровадили. Це була ідея, яка виникла ось так, на сходинках. Типу, наші хлопці — не вантаж, вони повертаються зі щитом або на щиті. І я попросила маму цей напис зробити — “На щиті”», — сказала Кеплер у коментарі «Суспільному».



В Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій підтвердили спробу зареєструвати торгову марку. Так, у 2025 році ГО «Центральна військова рада», представником якої є Шматков Даніїл Ігорович, подала дві заявки на реєстрацію позначення «НА ЩИТІ евакуація полеглих». А втім, обидва звернення відкликали через проблеми з документами, і тепер вони не можуть бути використані для реєстрації марки.



Там підкреслили, що не можуть забороняти комусь подавати на реєстрацію торгові марки, але «кожна подана заявка проходить експертизу, під час якої перевіряється відповідність позначення вимогам законодавства та наявність підстав для відмови в реєстрації».



«Позиція УКРНОІВІ від початку повномасштабної війни залишається незмінною: неприпустимим є паразитування на темі війни, військовій символіці, подвигу українських захисників і захисниць, пам’яті загиблих та суспільно значущих символах, пов’язаних із російсько-українською війною», — додали в повідомленні.



Даніїл Шматков є кандидатом технічних наук, доцентом і провідним науковим співробітником Харківського національного університету внутрішніх справ. У коментарі «Суспільному» чоловік свою причетність до заявки ГО «Центральна військова рада» заперечив: каже, що у 2025 році працював на компанію «4B Україна», і саме вона подавала заявку, без його участі.



Як установили розслідувачі «Суспільного», громадська організація «Центральна військова рада» була зареєстрована у 2015 році в Києві Олександром Серафімовичем та Едуардом Коробовим. Серафімович заперечив свою причетність до ГО, а Коробов внесений до бази «Миротворець» як порушник українського кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2025 році невідома громадська організація подала заяву на реєстрацію торгової марки «На Щиті» — під такою назвою здійснюється гуманітарна місія ЗСУ з евакуації тіл загиблих військових.На це звернула увагу волонтерка й очільниця благодійного проєкту «Птахи», пише Громадське Ідею назви «На щиті» придумав ветеран та волонтерй Тата Кеплер — про це в серпні 2022 року написали в Генштабі. Остальцев висловив думку, що в українській армії потрібно замінити радянське умовне кодування «Вантаж 200».Після цього Гуманітарний проєкт Збройних сил України «ЕВАКУАЦІЯ 200» реформували у Гуманітарний проєкт «НА ЩИТІ» за наказом тодішнього головнокомандувачаЗа словами волонтерки, шрифт для логотипа «На щиті» розробила і створила її мама — художниця Маріша Кеплер ще 2022 року.«Мені в голову не приходило, що хтось може це робити. Ми не топимо за те, що ми вигадали напис, фразу “На щиті”. Ми її з Остальцевим і хірургом Мьорфі просто, по суті, впровадили. Це була ідея, яка виникла ось так, на сходинках. Типу, наші хлопці — не вантаж, вони повертаються зі щитом або на щиті. І я попросила маму цей напис зробити — “На щиті”», — сказала Кеплер у коментарі «Суспільному».В Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій підтвердили спробу зареєструвати торгову марку. Так, у 2025 році ГО «Центральна військова рада», представником якої є Шматков Даніїл Ігорович, подала дві заявки на реєстрацію позначення «НА ЩИТІ евакуація полеглих». А втім, обидва звернення відкликали через проблеми з документами, і тепер вони не можуть бути використані для реєстрації марки.Там підкреслили, що не можуть забороняти комусь подавати на реєстрацію торгові марки, але «кожна подана заявка проходить експертизу, під час якої перевіряється відповідність позначення вимогам законодавства та наявність підстав для відмови в реєстрації».«Позиція УКРНОІВІ від початку повномасштабної війни залишається незмінною: неприпустимим є паразитування на темі війни, військовій символіці, подвигу українських захисників і захисниць, пам’яті загиблих та суспільно значущих символах, пов’язаних із російсько-українською війною», — додали в повідомленні.є кандидатом технічних наук, доцентом і провідним науковим співробітником Харківського національного університету внутрішніх справ. У коментарі «Суспільному» чоловік свою причетність до заявки ГО «Центральна військова рада» заперечив: каже, що у 2025 році працював на компанію «4B Україна», і саме вона подавала заявку, без його участі.Як установили розслідувачі «Суспільного», громадська організація «Центральна військова рада» була зареєстрована у 2015 році в Києві Олександром Серафімовичем та Едуардом Коробовим. Серафімович заперечив свою причетність до ГО, а Коробов внесений до бази «Миротворець» як порушник українського кордону.

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