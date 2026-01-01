У луцьких садочках з'являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови





Про це у коментарі Віталій Бондар.



Нову систему апробуватимуть на початку осені та шукатимуть фахівців. Частина садочків уже має уроки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватимуться в ігровій формі. Для педагогів у Міністерстві освіти України розробили спеціальний порадник.



Що передбачають нові нормативи



Обов’язкове вивчення: англійська мова стає обов’язковим елементом освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку (5–6 років);



навчання інтегрують у базову програму комунальних і державних дитсадків, тому для батьків воно буде повністю безоплатним;



на кожну групу дітей старшого дошкільного віку передбачено 0,25 штатної одиниці вчителя англійської. Педагогічне навантаження вчителя англійської мови з розрахунку на одну групу старшого дошкільного віку або різновікову групу, яка має вихованців старшого дошкільного віку, становить 4,5 години на тиждень;



відповідно до рекомендацій діти будуть займатися двічі на тиждень.



Окрім спеціальних занять, методичні рекомендації МОН передбачають інтеграцію мови у щоденне життя дітей через ігри, пісні та режимні моменти.



Хто може обійняти вакансію вчителя англійської в садку



Кваліфікаційні вимоги до кандидатів регламентовані наступними правилами:



викладачі з педагогічною освітою за відповідною спеціальністю або належною професійною кваліфікацією;



працювати вчителем англійської може й вихователь, якщо в його дипломі зазначено право викладання мови або він має підтверджений рівень володіння англійською не нижче B2.



на посаду можуть призначити людину з будь-якою вищою освітою (без педагогічного профілю). Для цього потрібно мати сертифікат про рівень B2 та пройти спеціальну підготовку за програмою, затвердженою МОН. Для подальшої роботи такий фахівець має успішно пройти атестацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У закладах дошкільної освіти Луцька з нового навчального року з’являться 25 нових ставок для викладачів англійської мови, одначе спеціалістів ще добирають.Про це у коментарі misto.media повідомив очільник департаменту освіти Луцької міської радиНову систему апробуватимуть на початку осені та шукатимуть фахівців. Частина садочків уже має уроки англійської мови. Тепер їх оплачуватиме місцевий бюджет. Заняття відбуватимуться в ігровій формі. Для педагогів у Міністерстві освіти України розробили спеціальний порадник.Обов’язкове вивчення: англійська мова стає обов’язковим елементом освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку (5–6 років);навчання інтегрують у базову програму комунальних і державних дитсадків, тому для батьків воно буде повністю безоплатним;на кожну групу дітей старшого дошкільного віку передбачено 0,25 штатної одиниці вчителя англійської. Педагогічне навантаження вчителя англійської мови з розрахунку на одну групу старшого дошкільного віку або різновікову групу, яка має вихованців старшого дошкільного віку, становить 4,5 години на тиждень;відповідно до рекомендацій діти будуть займатися двічі на тиждень.Окрім спеціальних занять, методичні рекомендації МОН передбачають інтеграцію мови у щоденне життя дітей через ігри, пісні та режимні моменти.Кваліфікаційні вимоги до кандидатів регламентовані наступними правилами:викладачі з педагогічною освітою за відповідною спеціальністю або належною професійною кваліфікацією;працювати вчителем англійської може й вихователь, якщо в його дипломі зазначено право викладання мови або він має підтверджений рівень володіння англійською не нижче B2.на посаду можуть призначити людину з будь-якою вищою освітою (без педагогічного профілю). Для цього потрібно мати сертифікат про рівень B2 та пройти спеціальну підготовку за програмою, затвердженою МОН. Для подальшої роботи такий фахівець має успішно пройти атестацію.

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