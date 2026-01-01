Київ вдруге за день - під атакою дронів





Про це повідомляє



"Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі", - повідомили Повітряні сили о 12:54.



Згодом стало відомо, російський дрон над столицею летить в південному напрямку.



"Київ - група реактивних БпЛА зі сходу та півночі", - додали в ПС ЗСУ о 13:06.



Через кілька хвилин мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО по ворожих БпЛА.



"Перебувайте в укриттях!" - закликав він.



За словами містян, наразі вони чують звуки вибухів у Києві.



Нагадаємо, 12 серпня РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 серпня російські загарбники знову скерували на Київ безпілотники - це вже друга атака на столицю протягом дня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПС ЗСУ."Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі", - повідомили Повітряні сили о 12:54.Згодом стало відомо, російський дрон над столицею летить в південному напрямку."Київ - група реактивних БпЛА зі сходу та півночі", - додали в ПС ЗСУ о 13:06.Через кілька хвилин мер столиціповідомив, що в місті працюють сили ППО по ворожих БпЛА."Перебувайте в укриттях!" - закликав він.За словами містян, наразі вони чують звуки вибухів у Києві.Нагадаємо, 12 серпня РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа.

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