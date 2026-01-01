Київ вдруге за день - під атакою дронів

Київ вдруге за день - під атакою дронів
12 серпня російські загарбники знову скерували на Київ безпілотники - це вже друга атака на столицю протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПС ЗСУ.

"Київ - реактивний БпЛА в напрямку міста з півночі", - повідомили Повітряні сили о 12:54.

Згодом стало відомо, російський дрон над столицею летить в південному напрямку.

"Київ - група реактивних БпЛА зі сходу та півночі", - додали в ПС ЗСУ о 13:06.

Через кілька хвилин мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в місті працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

"Перебувайте в укриттях!" - закликав він.

За словами містян, наразі вони чують звуки вибухів у Києві.

Нагадаємо, 12 серпня РФ ударила по складах на Київщині, почалася пожежа.

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Теги: Росія, війна
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