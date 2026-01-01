У Луцьку на вулиці Конякіна облаштують нову зупинку





Таке рішення ухвалили у середу, 12 серпня, на черговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, пише



Нову зупинку облаштують біля нового ветеранського хабу на вул. Конякіна, 5-А. Її внесли до переліку зупинок громадського транспорту Луцької міської територіальної громади.



Як зазначили у рішенні, облаштування нової зупинки пов’язане з проведенням поточного ремонту тротуару на вул. Конякіна та забезпеченням доступності для маломобільних груп населення. Також погодили схему організації дорожнього руху на частині вулиць Конякіна та Захисників України.



Зупинку «Електротермометрія» на вул. Ковельській, 48 перейменують на «Красне». Ще одна зупинка «Електротермометрія» на вул. Шевченка, 41 матиме назву «Дитячий садок № 26».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку облаштують нову зупинку на вулиці Конякіна, 5-А.Таке рішення ухвалили у середу, 12 серпня, на черговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, пише misto.media Нову зупинку облаштують біля нового ветеранського хабу на вул. Конякіна, 5-А. Її внесли до переліку зупинок громадського транспорту Луцької міської територіальної громади.Як зазначили у рішенні, облаштування нової зупинки пов’язане з проведенням поточного ремонту тротуару на вул. Конякіна та забезпеченням доступності для маломобільних груп населення. Також погодили схему організації дорожнього руху на частині вулиць Конякіна та Захисників України.Зупинку «Електротермометрія» на вул. Ковельській, 48 перейменують на «Красне». Ще одна зупинка «Електротермометрія» на вул. Шевченка, 41 матиме назву «Дитячий садок № 26».

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