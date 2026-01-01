На Волині підтвердили 20 випадків хвороби Лайма





Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Найбільше випадків виявлено у:



Луцький район — 10 недужих;



Камінь-Каширський район — 7;



Володимирський район — 2;



Ковельський район — 1.



Симптоми хвороби Лайма



Найхарактернішою ознакою хвороби Лайма є мігруюча еритема — почервоніння шкіри, яке поступово збільшується навколо місця укусу. Однак вона виникає не у всіх, кажуть епідеміологи.



Також після укусу інфікованого кліща можуть з'явитися: підвищена температура, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах і загальне нездужання.



В Центрі контролю і профілактики хвороб наголосили, що без лікування інфекція може уражати нервову систему, серце та суглоби.



Як вберегтися від укусу кліща



Щоб вберегтися від укусів кліща при поході в ліс варто:



підібрати правильний, світлий та щільний одяг, закрите взуття;



наносити репеленти — спеціальні засоби відлякування кліщів;



на прогулянці слід триматися ближче до центру стежки та не заходити в траву;



оглядати одяг та тіло щодвігодини після повернення з прогулянки:



найкраще це зробити в білій ванні з хорошим освітленням;



варто оглянути на наявність кліщів домашнього улюбленця, якщо брали його з собою на прогулянку.



Найбільше кліщі чіпляють до ділянок тіла, де найтонша шкіра: біля шиї та вух, біля пояса та пупа, на литках ніг і внутрішній стороні рук.



Що робити, якщо вкусив кліщ



Кліщ має здатність триматися на тілі людини (або тварини) до 10-12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні. На місці укусу з'являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ значно збільшується в розмірах.



Інфікуватися можна не лише під час кровоссання кліща, але також при випадковому його розчавленні або при розчісуванні місця укусу кліща на тілі. При виявленні кліща на тілі не потрібно тиснути, виривати його чи заливати олією або спиртом. Слід звернутися у травмпункт, де медики видалять кліща з тіла і проконсультують щодо подальших дій.



Якщо поблизу немає медичного закладу, треба акуратно викрутити обертальними рухами, обхопивши його марлею або за допомогою пінцета. Потім необхідно продезінфікувати місце укусу будь-яким спиртовим розчином. Також можна здати кров на антитіла і за потреби пройти імунотерапію.



У центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: після укусу кліща слід спостерігати за своїм станом упродовж трьох тижнів.



Потрібно щоденно вимірювати температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, негайно звернутися до лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2026 року на Волині підтвердили 20 випадків хвороби Лайма, яка виникає внаслідок укусів інфікованих кліщів. 15 недужих виявили за 12 днів серпня.Про це повідомили в обласному Центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне Найбільше випадків виявлено у:Луцький район — 10 недужих;Камінь-Каширський район — 7;Володимирський район — 2;Ковельський район — 1.Найхарактернішою ознакою хвороби Лайма є мігруюча еритема — почервоніння шкіри, яке поступово збільшується навколо місця укусу. Однак вона виникає не у всіх, кажуть епідеміологи.Також після укусу інфікованого кліща можуть з'явитися: підвищена температура, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах і загальне нездужання.В Центрі контролю і профілактики хвороб наголосили, що без лікування інфекція може уражати нервову систему, серце та суглоби.Щоб вберегтися від укусів кліща при поході в ліс варто:підібрати правильний, світлий та щільний одяг, закрите взуття;наносити репеленти — спеціальні засоби відлякування кліщів;на прогулянці слід триматися ближче до центру стежки та не заходити в траву;оглядати одяг та тіло щодвігодини після повернення з прогулянки:найкраще це зробити в білій ванні з хорошим освітленням;варто оглянути на наявність кліщів домашнього улюбленця, якщо брали його з собою на прогулянку.Найбільше кліщі чіпляють до ділянок тіла, де найтонша шкіра: біля шиї та вух, біля пояса та пупа, на литках ніг і внутрішній стороні рук.Кліщ має здатність триматися на тілі людини (або тварини) до 10-12 діб. Дорослих кліщів, що присмокталися, найчастіше помічають через 2-3 дні. На місці укусу з'являються припухлість, свербіж, почервоніння, а сам кліщ значно збільшується в розмірах.Інфікуватися можна не лише під час кровоссання кліща, але також при випадковому його розчавленні або при розчісуванні місця укусу кліща на тілі. При виявленні кліща на тілі не потрібно тиснути, виривати його чи заливати олією або спиртом. Слід звернутися у травмпункт, де медики видалять кліща з тіла і проконсультують щодо подальших дій.Якщо поблизу немає медичного закладу, треба акуратно викрутити обертальними рухами, обхопивши його марлею або за допомогою пінцета. Потім необхідно продезінфікувати місце укусу будь-яким спиртовим розчином. Також можна здати кров на антитіла і за потреби пройти імунотерапію.У центрі контролю та профілактики хвороб зазначили: після укусу кліща слід спостерігати за своїм станом упродовж трьох тижнів.Потрібно щоденно вимірювати температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, негайно звернутися до лікаря.

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