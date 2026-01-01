У Луцьку встановлять меморіальні дошки трьом загиблим Героям

У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим Героям Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У Луцьку встановлять меморіальні дошки єдиного зразка за кошти бюджету міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні Віталію Бондаруку, Георгію Плісаку та Геннадію Шепетюку на фасаді будинків на проспекті Соборності, 19, вулиці Гнідавській, 40 та вулиці Братковського, 9.Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету, у середу, 12 серпня.До Луцької міської ради надійшли звернення від дружин полеглих захисників –таз проханням про встановлення меморіальних дощок їхнім чоловікам –(загинув 14 серпня 2025 року біля населеного пункту Московка Куп’янського району Харківської області у російсько-українській війні);, (загинув 27.03.2022 біля с. Благодатне Баштанського району Миколаївської області у російсько-українській війні);(загинув 06.10.2024 біля населеного пункту Новоандріївка Запорізької області у російсько-українській війні).Питання встановлення меморіальних дощок загиблим героям розглядали під час засідань робочої групи з розгляду звернень про встановлення меморіальних дощок від 09.07.2026 № 3 і 21.07.2026 № 4, яка вирішила підтримати ці клопотання, погодивши встановлення меморіальних дощок єдиного зразка за кошти місцевого бюджету, попередньо узгодивши місця встановлення та тексти на меморіальних дошках з рідними загиблих.