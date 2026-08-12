Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків





Про це пише



Як показує опитування, аж 67,2 % опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи. Проти – 23,4 % респондентів.



Згідно з даними, підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18–29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п'ятдесятирічних – аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.



Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "ПіС", 7–8 серпня 2026 року, серед групи з понад тисячі осіб.



Партія "Право і справедливість" представила новий концепт міграційної політики, одним із ключових пунктів якого є пропозиція депортувати українських чоловіків призовного віку (25–60 років), якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. Ця тема викликала широку дискусію як серед політиків, так і серед громадськості.



"Задуми партії "Право і справедливість" щодо депортації українців призовного віку – це популізм", – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька. Вона також повідомила, що 95 % чоловіків з України працюють у Польщі легально.



Нагадаємо, 30 липня Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пропозиція опозиційної партії "Право і справедливість" щодо висилки з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи, отримала широку підтримку суспільства.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на результати останнього опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.Як показує опитування, аж 67,2 % опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи. Проти – 23,4 % респондентів.Згідно з даними, підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18–29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п'ятдесятирічних – аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "ПіС", 7–8 серпня 2026 року, серед групи з понад тисячі осіб.Партія "Право і справедливість" представила новий концепт міграційної політики, одним із ключових пунктів якого є пропозиція депортувати українських чоловіків призовного віку (25–60 років), якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. Ця тема викликала широку дискусію як серед політиків, так і серед громадськості."Задуми партії "Право і справедливість" щодо депортації українців призовного віку – це популізм", – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Вона також повідомила, що 95 % чоловіків з України працюють у Польщі легально.Нагадаємо, 30 липня Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

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