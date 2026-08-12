Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків
Сьогодні, 10:52
Пропозиція опозиційної партії "Право і справедливість" щодо висилки з Польщі українських чоловіків призовного віку, які не мають легальної роботи, отримала широку підтримку суспільства.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на результати останнього опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.
Як показує опитування, аж 67,2 % опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи. Проти – 23,4 % респондентів.
Згідно з даними, підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18–29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п'ятдесятирічних – аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.
Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "ПіС", 7–8 серпня 2026 року, серед групи з понад тисячі осіб.
Партія "Право і справедливість" представила новий концепт міграційної політики, одним із ключових пунктів якого є пропозиція депортувати українських чоловіків призовного віку (25–60 років), якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. Ця тема викликала широку дискусію як серед політиків, так і серед громадськості.
"Задуми партії "Право і справедливість" щодо депортації українців призовного віку – це популізм", – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька. Вона також повідомила, що 95 % чоловіків з України працюють у Польщі легально.
Нагадаємо, 30 липня Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на результати останнього опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.
Як показує опитування, аж 67,2 % опитаних підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи. Проти – 23,4 % респондентів.
Згідно з даними, підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18–29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п'ятдесятирічних – аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.
Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "ПіС", 7–8 серпня 2026 року, серед групи з понад тисячі осіб.
Партія "Право і справедливість" представила новий концепт міграційної політики, одним із ключових пунктів якого є пропозиція депортувати українських чоловіків призовного віку (25–60 років), якщо вони не мають легального працевлаштування в Польщі. Ця тема викликала широку дискусію як серед політиків, так і серед громадськості.
"Задуми партії "Право і справедливість" щодо депортації українців призовного віку – це популізм", – заявила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька. Вона також повідомила, що 95 % чоловіків з України працюють у Польщі легально.
Нагадаємо, 30 липня Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку встановлять меморіальні дошки трьом загиблим Героям
Сьогодні, 11:49
На Волині підтвердили 20 випадків хвороби Лайма
Сьогодні, 11:03
Дві третини поляків підтримують депортацію безробітних українських чоловіків
Сьогодні, 10:52
У Луцьку перевіряють факт забруднення річки Сапалаївка
Сьогодні, 10:02
Росіяни готують мобілізацію на осінь, - Зеленський
Сьогодні, 09:39