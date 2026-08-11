Росіяни готують мобілізацію на осінь, - Зеленський
Сьогодні, 09:39
За даними української розвідки, росіяни готують мобілізацію на осінь, після виборів до Держдуми.
Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні за підсумками доповіді очільника ГУР МО Олега Іващенка, пише LB.ua.
"План у путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - заявив Президент.
За словами Зеленського, Росія планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року та ще стільки ж – на наступний рік. Окремо триває мобілізація по контрактах.
"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - йдеться в заяві глави держави.
Зеленський додав, що втрати Росії на території України щомісяця не менше 30 000 осіб, з них 60% - убитими.
Адміністрація володимира путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки.
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Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні за підсумками доповіді очільника ГУР МО Олега Іващенка, пише LB.ua.
"План у путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - заявив Президент.
За словами Зеленського, Росія планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року та ще стільки ж – на наступний рік. Окремо триває мобілізація по контрактах.
"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - йдеться в заяві глави держави.
Зеленський додав, що втрати Росії на території України щомісяця не менше 30 000 осіб, з них 60% - убитими.
Адміністрація володимира путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки.
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