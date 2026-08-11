Росіяни готують мобілізацію на осінь, - Зеленський

Росіяни готують мобілізацію на осінь, - Зеленський
За даними української розвідки, росіяни готують мобілізацію на осінь, після виборів до Держдуми.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні за підсумками доповіді очільника ГУР МО Олега Іващенка, пише LB.ua.

"План у путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру", - заявив Президент.

За словами Зеленського, Росія планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року та ще стільки ж – на наступний рік. Окремо триває мобілізація по контрактах.

"Готуємося до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання", - йдеться в заяві глави держави.

Зеленський додав, що втрати Росії на території України щомісяця не менше 30 000 осіб, з них 60% - убитими.

Адміністрація володимира путіна ставить завдання забезпечити явку на українських окупованих територіях під час “виборів” у Державну думу РФ на рівні понад 65-70%, а також забезпечити “Єдиній Росії” щонайменше 70% підтримки.

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Теги: Росія, війна
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