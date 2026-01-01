Румунія знищила два дрони біля газової платформи в Чорному морі





Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце, пише



Дрони дрейфували у виключній економічній зоні Румунії приблизно за 90 морських миль, або понад 166 км, на схід від Констанци.



Безпілотники помітив один із кораблів, який працював біля платформи. Після цього до району вирушило судно Берегової охорони з військовослужбовцями на борту.



У Румунії ухвалили рішення про контрольоване знищення дронів і зрештою їх підірвали сапери.



Міноборони країни заявило, що ці безпілотники не українські.



«Було виявлено два БпЛА, що дрейфували, та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв'язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать», — додав Міруце.



Збиття дронів над Румунією



Нещодавно Румунія почала збивати російські дрони, які залітають на її територію. Упродовж трьох днів — з 24 до 26 липня — над країною тричі збивали російські БпЛА.



Генеральна прокуратура країни в межах розслідування вже встановила, що дрон, який збили 24 липня, належить до типу Shahed. Розслідування щодо дронів, збитих 25 липня та сьогодні, 26 липня, тривають. На тлі цих інцидентів Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Румунські військові 11 серпня знищили два дрони типу «Гербера», які дрейфували поблизу морського газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі.Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії, пише Громадське Дрони дрейфували у виключній економічній зоні Румунії приблизно за 90 морських миль, або понад 166 км, на схід від Констанци.Безпілотники помітив один із кораблів, який працював біля платформи. Після цього до району вирушило судно Берегової охорони з військовослужбовцями на борту.У Румунії ухвалили рішення про контрольоване знищення дронів і зрештою їх підірвали сапери.Міноборони країни заявило, що ці безпілотники не українські.«Було виявлено два БпЛА, що дрейфували, та кілька інших уламків. Міністерство національної оборони зв'язалося з українськими партнерами, які підтвердили, що ці системи їм не належать», — додав Міруце.Нещодавно Румунія почала збивати російські дрони, які залітають на її територію. Упродовж трьох днів — з 24 до 26 липня — над країною тричі збивали російські БпЛА.Генеральна прокуратура країни в межах розслідування вже встановила, що дрон, який збили 24 липня, належить до типу Shahed. Розслідування щодо дронів, збитих 25 липня та сьогодні, 26 липня, тривають. На тлі цих інцидентів Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла в країні.

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