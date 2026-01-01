На Волині під образом Олександра Невського знайшли старовинну українську ікону

На Волині під час дослідження ікони Олександр Невського знайшли ще одне зображення - автентичної старовинної ікони Різдва Пресвятої Богородиці.Про це повідомив волинський історикЩе 26 серпня 2025 р. розпочато наукове дослідження ікони Олександра Невського, що знаходилася у Свято-Михайлівській церкві села Біличі. Ще тоді рентгенологічне обстеження підтвердило наявність замальованої ікони Різдва Пресвятої Богородиці.11 серпня харківські художники-реставраторитапродовжують клопітке розкриття нижнього живописного шару, з-під якого поступово проявляється автентична старовинна ікона Різдва Пресвятої Богородиці."Зняття пізніших нашарувань з образу Олександра Невського 1876 року наочно демонструє, як під російським імперським сюжетом, насадженим свого часу, століттями зберігався справжній український сакральний живопис із витонченим письмом. Майстерна та кропітка робота реставраторів прямо зараз повертає реліквію з небуття, фізично відновлюючи історичну справедливість та відкриваючи громаді її справжню духовну спадщину", - повідомив історик.