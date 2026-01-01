Найбільше за автівки: Волинська митниця поповнила бюджет на 27,6 мільярдів гривень





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У липні 2026 року до державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці суб’єкти господарювання сплатили майже 5 млрд грн митних платежів. Таким чином, з початку року до скарбниці нашої держави надійшло 27,6 мільярдів гривень.



Лише 8,5 млн грн з них – це вивізне мито на експортовані товари. Основну частину митних платежів формує оподаткований імпорт товарів, який у липні порівняно з червнем збільшився:



- за ваговими показниками - на 3 відсотки до 149,3 тис. тонн за місяць;



- за вартісними показниками - на 17 відсотків до 463,2 млн дол США за місяць;



- за рівнем митної вартості - на 13 відсотків до 3,10 дол США за кілограм товару;



- за податковим навантаженням на одиницю ваги оподаткованого імпорту - на 11 відсотків до 33,66 грн/кг.



Основними бюджетоутворюючими товарами, які ввозились в Україну і випускались у вільний обіг на Волині зі сплатою митних платежів, за підсумками 7 місяців цього року стали:



- легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для = перевезення людей – забезпечили надходження понад 2,7 млрд грн;



- телефонні апарати, включаючи смартфони та інші апарати - майже 2,5 млрд грн;



- механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур і трактори – понад 1,3 млрд грн;



- мінеральні або хімічні добрива – майже 0,7 млрд грн;



- моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – понад 0,6 млрд грн;



- нафтові бітум та кокс – майже 0,5 млрд грн.



Найбільший відсоток товарообігу станом на початок серпня 2026 року за імпортом товарів припадає на зовнішньоекономічні операції з Польщею – 41% від загального обсягу. Найчастіше з цієї країни в Україну везуть запчастини, м’ясопродукти, фрукти, овочі, добрива, текстильні вироби, шини та обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська митниця відзвітувала про рекордні платежі. Найбільше громадяни сплатили за ввезення авто.Про це повідомляє "Волинь-нова" , посилаючись на Волинську митницю.У липні 2026 року до державного бюджету із зони діяльності Волинської митниці суб’єкти господарювання сплатили майже 5 млрд грн митних платежів. Таким чином, з початку року до скарбниці нашої держави надійшло 27,6 мільярдів гривень.Лише 8,5 млн грн з них – це вивізне мито на експортовані товари. Основну частину митних платежів формує оподаткований імпорт товарів, який у липні порівняно з червнем збільшився:- за ваговими показниками - на 3 відсотки до 149,3 тис. тонн за місяць;- за вартісними показниками - на 17 відсотків до 463,2 млн дол США за місяць;- за рівнем митної вартості - на 13 відсотків до 3,10 дол США за кілограм товару;- за податковим навантаженням на одиницю ваги оподаткованого імпорту - на 11 відсотків до 33,66 грн/кг.Основними бюджетоутворюючими товарами, які ввозились в Україну і випускались у вільний обіг на Волині зі сплатою митних платежів, за підсумками 7 місяців цього року стали:- легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для = перевезення людей – забезпечили надходження понад 2,7 млрд грн;- телефонні апарати, включаючи смартфони та інші апарати - майже 2,5 млрд грн;- механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур і трактори – понад 1,3 млрд грн;- мінеральні або хімічні добрива – майже 0,7 млрд грн;- моторні транспортні засоби для перевезення вантажів – понад 0,6 млрд грн;- нафтові бітум та кокс – майже 0,5 млрд грн.Найбільший відсоток товарообігу станом на початок серпня 2026 року за імпортом товарів припадає на зовнішньоекономічні операції з Польщею – 41% від загального обсягу. Найчастіше з цієї країни в Україну везуть запчастини, м’ясопродукти, фрукти, овочі, добрива, текстильні вироби, шини та обладнання.

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