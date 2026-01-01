В Україні створили першу організацію нащадків жертв польських репресій

У Тернополі створили першу всеукраїнську організацію, що об'єднала нащадків українських жертв репресій, депортацій та примусових переселень, здійснених польською владою у ХХ столітті.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВГО "Пам'ять і справедливість - асоціація нащадків українських жертв польських репресій".Установчі збори Всеукраїнської громадської організації "Пам'ять і справедливість" відбулися 8 серпня у Тернополі. Очільником об'єднання обрали громадсько-політичного діяча Тараса Гребеняка."Наша Організація не створюється проти когось. Вона створюється заради правди. Ми переконані, що міцні українсько-польські відносини можуть будуватися лише на взаємній повазі та чесному погляді на історію", - наголосив Гребеняк.Основними напрямами роботи організації визначено:Наукову діяльність: підтримка досліджень та популяризація документально підтверджених фактів про репресії та депортації;Збереження спадщини: догляд за українськими пам'ятками й похованнями на території Польщі;Оцінку подій: надання належної правової та історичної оцінки фактам для подальшого розвитку стосунків із Польщею як із союзником.За словами заступника голови організації, ветерана російсько-української війни волинянина, збереження та опрацювання цих фактів є критично важливим для відновлення історичної справедливості.Репресії проти українцівУ 1930 році польська влада провела у Східній Галичині масштабну репресивну кампанію, відому як "пацифікація". Польські поліція та армія проводили арешти, побиття й обшуки, а також закривали та руйнували українські установи.Після Другої світової війни польська комуністична влада продовжила репресивну політику щодо українського населення. У 1947 році в рамках операції "Вісла" українців із південно-східних регіонів Польщі - Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляшшя - примусово депортували на північний захід країни.Варто зауважити, що останнім часом між Україною та Польщею виник конфлікт через історичні питання. Зокрема, влада Польщі позбавила президента Володимира Зеленського Ордена Білого Орла після того, як він присвоїв одному з підрозділів почесне найменування "імені Героїв УПА".До слова, нещодавно Україна та Польща завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії у двох селах на Волині.