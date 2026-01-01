12 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни вшанують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.
У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.
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У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.
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