12 серпня на Волині: гортаючи календар





У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.



У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 12 серпня, у світі відзначають Міжнародний день молоді, а віряни вшанують пам'ять святих мучеників Фотія і Аникити.У четвер, 12 серпня, іменини святкують, ті , хто носить імена: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.У цей день понад два десятки років тому, згідно з розпорядженням Волинської облдержадміністрації, луцький Свято-Троїцький кафедральний собор, приміщення єпархії та семінарії були передані вірянам Української православної церкви Київського патріархату.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію