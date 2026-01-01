Відійшов у Вічність воїн з Волині Віталій Гандзюк

У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату захисника України, жителя села Забара Віталія Миколайовича Гандзюка, 1971 року народження.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді."Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня 2026 року", - йдеться у повідомленні на сторінці міськради.Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 до 13 серпня 2026 року включно та в день поховання.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України Віталія Гандзюка повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.