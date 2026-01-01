Відійшов у Вічність воїн з Волині Віталій Гандзюк
Сьогодні, 21:56
У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату захисника України, жителя села Забара Віталія Миколайовича Гандзюка, 1971 року народження.
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
"Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня 2026 року", - йдеться у повідомленні на сторінці міськради.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 до 13 серпня 2026 року включно та в день поховання.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України Віталія Гандзюка повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.
"Серце стрільця-вогнеметника механізованого батальйону 118-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України перестало битися 7 серпня 2026 року", - йдеться у повідомленні на сторінці міськради.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 11 до 13 серпня 2026 року включно та в день поховання.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України Віталія Гандзюка повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку безоплатно навчатимуть швачок і кравців
Сьогодні, 23:19
У Луцьку екологи перевірили інформацію про забруднення річки
Сьогодні, 22:38
Відійшов у Вічність воїн з Волині Віталій Гандзюк
Сьогодні, 21:56
Бригада «Любарт» створила ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 21:17