Бригада «Любарт» створила ветеранський простір у Луцьку

20-та бригада оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» створила ветеранський простір.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Із 10 серпня у Старому місті Луцька запрацював новий ветеранський простір «Любарт Хаб». Це місце покликане стати точкою взаємодії між військовими, ветеранами та цивільними, об’єднаними спільними цінностями й бажанням бути корисними.На запрошення представників бригади новий ветеранський простір відвідав заступник голови Волинської ОДАУ хабі проводитимуть зустрічі та публічні заходи, розвиватимуть ветеранські ініціативи, підтримуватимуть військовослужбовців, ветеранів та їхні родини. Тут також можна більше дізнатися про діяльність «Любарта», актуальні вакансії у бригаді та можливості долучитися до її команди й ініціатив.Важливо, що такі простори допомагають зменшувати дистанцію між військовими та цивільними. Це місце для живого спілкування, взаємної підтримки, нових знайомств та спільних справ."Дякуємо воїнам 20-ї бригади «Любарт» за службу та захист України. Волинська ОВА й надалі підтримуватиме наших захисників і сприятиме ініціативам, які посилюють військових, ветеранів та їхні родини", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОВА.