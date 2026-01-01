Бригада «Любарт» створила ветеранський простір у Луцьку
Сьогодні, 21:17
20-та бригада оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» створила ветеранський простір.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Із 10 серпня у Старому місті Луцька запрацював новий ветеранський простір «Любарт Хаб». Це місце покликане стати точкою взаємодії між військовими, ветеранами та цивільними, об’єднаними спільними цінностями й бажанням бути корисними.
На запрошення представників бригади новий ветеранський простір відвідав заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер.
У хабі проводитимуть зустрічі та публічні заходи, розвиватимуть ветеранські ініціативи, підтримуватимуть військовослужбовців, ветеранів та їхні родини. Тут також можна більше дізнатися про діяльність «Любарта», актуальні вакансії у бригаді та можливості долучитися до її команди й ініціатив.
Важливо, що такі простори допомагають зменшувати дистанцію між військовими та цивільними. Це місце для живого спілкування, взаємної підтримки, нових знайомств та спільних справ.
"Дякуємо воїнам 20-ї бригади «Любарт» за службу та захист України. Волинська ОВА й надалі підтримуватиме наших захисників і сприятиме ініціативам, які посилюють військових, ветеранів та їхні родини", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОВА.
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Із 10 серпня у Старому місті Луцька запрацював новий ветеранський простір «Любарт Хаб». Це місце покликане стати точкою взаємодії між військовими, ветеранами та цивільними, об’єднаними спільними цінностями й бажанням бути корисними.
На запрошення представників бригади новий ветеранський простір відвідав заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер.
У хабі проводитимуть зустрічі та публічні заходи, розвиватимуть ветеранські ініціативи, підтримуватимуть військовослужбовців, ветеранів та їхні родини. Тут також можна більше дізнатися про діяльність «Любарта», актуальні вакансії у бригаді та можливості долучитися до її команди й ініціатив.
Важливо, що такі простори допомагають зменшувати дистанцію між військовими та цивільними. Це місце для живого спілкування, взаємної підтримки, нових знайомств та спільних справ.
"Дякуємо воїнам 20-ї бригади «Любарт» за службу та захист України. Волинська ОВА й надалі підтримуватиме наших захисників і сприятиме ініціативам, які посилюють військових, ветеранів та їхні родини", - йдеться у дописі на сторінці Волинської ОВА.
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