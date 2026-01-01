На війні загинув 57-річний волинянин Микола Семенюк





Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.



"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, Захисника України Семенюка Миколи Григоровича, 1969 року народження, жителя села Жиричі. 9 серпня 2026 року Микола Григорович загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини", - йдеться у дописі.



Про час та дату похорону повідомляють додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову болюча звістка надійшла на Волинь до Ратнівської громади… Повідомили про загибель на війні захисника-краянина.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Ратнівської селищної ради"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, Захисника України Семенюка Миколи Григоровича, 1969 року народження, жителя села Жиричі. 9 серпня 2026 року Микола Григорович загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини", - йдеться у дописі.Про час та дату похорону повідомляють додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію