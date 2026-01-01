На війні загинув 57-річний волинянин Микола Семенюк

На війні загинув 57-річний волинянин Микола Семенюк
Знову болюча звістка надійшла на Волинь до Ратнівської громади… Повідомили про загибель на війні захисника-краянина.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, Захисника України Семенюка Миколи Григоровича, 1969 року народження, жителя села Жиричі. 9 серпня 2026 року Микола Григорович загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини", - йдеться у дописі.

Про час та дату похорону повідомляють додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ратне, Жиричі, війна, втрата, загибель, смерть, Микола Семенюк
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