Директорка місцевого медіа очолила відділ інформаційної роботи Луцькради

У Луцькій міській раді змінилася керівниця відділу інформаційної роботи. Новою очільницею сталаЇї представив секретар Луцької міської радипід час розширеної наради у вівторок, 11 серпня, повідомиву своєму телеграм-каналі.Наталія Щелканова народилася у Луцьку в 1989 році. Має освіту організаторки театральної справи та викладачки, однак значну частину професійної кар’єри пов’язала з медіа.Працювала на Чернівецькому телебаченні, була журналісткою ТзОВ «Волинь Інфа», а з 2023 року — у «Волинській службі новин». У лютому 2024 року очолила це інформаційне агентство та була його директоркою до серпня 2026-го.Тепер відповідатиме за інформаційну роботу Луцької міської ради.