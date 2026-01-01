Директорка місцевого медіа очолила відділ інформаційної роботи Луцькради
Сьогодні, 21:40
У Луцькій міській раді змінилася керівниця відділу інформаційної роботи. Новою очільницею стала Наталія Щелканова.
Її представив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський під час розширеної наради у вівторок, 11 серпня, повідомив Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі.
Наталія Щелканова народилася у Луцьку в 1989 році. Має освіту організаторки театральної справи та викладачки, однак значну частину професійної кар’єри пов’язала з медіа.
Працювала на Чернівецькому телебаченні, була журналісткою ТзОВ «Волинь Інфа», а з 2023 року — у «Волинській службі новин». У лютому 2024 року очолила це інформаційне агентство та була його директоркою до серпня 2026-го.
Тепер відповідатиме за інформаційну роботу Луцької міської ради.
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Її представив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський під час розширеної наради у вівторок, 11 серпня, повідомив Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі.
Наталія Щелканова народилася у Луцьку в 1989 році. Має освіту організаторки театральної справи та викладачки, однак значну частину професійної кар’єри пов’язала з медіа.
Працювала на Чернівецькому телебаченні, була журналісткою ТзОВ «Волинь Інфа», а з 2023 року — у «Волинській службі новин». У лютому 2024 року очолила це інформаційне агентство та була його директоркою до серпня 2026-го.
Тепер відповідатиме за інформаційну роботу Луцької міської ради.
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