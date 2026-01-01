У Луцьку екологи перевірили інформацію про забруднення річки
Сьогодні, 22:38
В обласному центрі Волині екоінспекція перевірила інформацію щодо можливого забруднення річки Сапалаївка.
Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
На «гарячу лінію» Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло звернення від небайдужого громадянина щодо можливого забруднення річки Сапалаївка та загибелі водних біоресурсів в місті Луцьк.
У відповідь на звернення фахівці Інспекції виїхали на місце та провели обстеження території річки.
З метою встановлення факту можливого забруднення було відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень.
Наразі спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проводяться дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин.
У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин Інспекцією буде вжито відповідних заходів реагування у межах чинного законодавства.
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Про це повідомили на сторінці Державної екологічної інспекції у Волинській області.
На «гарячу лінію» Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшло звернення від небайдужого громадянина щодо можливого забруднення річки Сапалаївка та загибелі водних біоресурсів в місті Луцьк.
У відповідь на звернення фахівці Інспекції виїхали на місце та провели обстеження території річки.
З метою встановлення факту можливого забруднення було відібрано проби води для проведення лабораторних досліджень.
Наразі спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проводяться дослідження відібраних проб на вміст забруднюючих речовин.
У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин Інспекцією буде вжито відповідних заходів реагування у межах чинного законодавства.
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