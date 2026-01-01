У Луцьку безоплатно навчатимуть швачок і кравців





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ГО «PRO WOMEN UA» відкрила набір на програму професійної перекваліфікації «Від навчання до працевлаштування: системна модель перепрофілювання у швейній галузі в Рівненській та Волинській областях», яка реалізується за підтримки Фонду RAZOM.



До участі запрошують жінок Волинської та Рівненської областей, які хочуть опанувати нову професію, знайти стабільну роботу, бути фінансово незалежними або повернутися до професійної діяльності після перерви.



Учасниці зможуть безоплатно пройти практичне навчання за професією «швачка» (у Луцьку або Рівному) або «кравець» (у Луцьку), отримати кар'єрний і психологічний супровід, познайомитися з роботодавцями та, після успішного завершення програми, працевлаштуватися.



Навчання проходитиме офлайн і учасниці зможуть обрати, який саме пероід навчання їм підходить найбільше:



• вересень – жовтень 2026 року;



• листопад – грудень 2026 року.



Реєстрація триває до 25 серпня 2026 року.



Анкета для участі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині та Рівненщині триває набір жінок на програму професійної перекваліфікації з подальшим працевлаштуванням.Про це повідомляє "Луцьк.Район". ГО «PRO WOMEN UA» відкрила набір на програму професійної перекваліфікації «Від навчання до працевлаштування: системна модель перепрофілювання у швейній галузі в Рівненській та Волинській областях», яка реалізується за підтримки Фонду RAZOM.До участі запрошують жінок Волинської та Рівненської областей, які хочуть опанувати нову професію, знайти стабільну роботу, бути фінансово незалежними або повернутися до професійної діяльності після перерви.Учасниці зможуть безоплатно пройти практичне навчання за професією «швачка» (у Луцьку або Рівному) або «кравець» (у Луцьку), отримати кар'єрний і психологічний супровід, познайомитися з роботодавцями та, після успішного завершення програми, працевлаштуватися.Навчання проходитиме офлайн і учасниці зможуть обрати, який саме пероід навчання їм підходить найбільше:• вересень – жовтень 2026 року;• листопад – грудень 2026 року.Реєстрація триває до 25 серпня 2026 року.Анкета для участі ТУТ.

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