Через удар балістики РФ зупинилась «Запоріжсталь»: загинули семеро працівників





Про це повідомили в пресслужбі Метінвесту, передає



«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди Запоріжсталі. Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений. Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку», - ідеться у дописі.



Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств Метінвесту, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.



«Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи», - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі ворог завдав балістичного удару по промисловому майданчику Запоріжжя; від атак потерпав металургійний комбінат «Запоріжсталь», є загиблі та поранені. Роботу комбінату тимчасово зупинено.Про це повідомили в пресслужбі Метінвесту, передає Укрінформ «Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди Запоріжсталі. Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений. Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку», - ідеться у дописі.Зазначається, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств Метінвесту, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.«Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи», - йдеться в повідомленні.

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