Подзвонив у поліцію, та заявив, що у нього є зброя та боєприпаси. Деталі інциденту у Луцьку

Поліцейські встановлюютьПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, близько 12 години, на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що в нього наявні зброя і боєприпаси. Мовляв, він забарикадувався в своїй квартирі і таким чином вимагає уваги до вирішення його особистих проблем.Поліцейські і спецпризначенці прибули на місце та розпочали комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів, аби встановити місце перебування 47-річного фігуранта. Через незначний період часу, завдяки небайдужим громадянам, його виявили співробітники кримінальної поліції. На місці також працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, вогнепальної зброї при чоловіку не було.Наразі всі обставини встановлюються. Тривають процесуальні заходи з фігурантом у Луцькому РУП.