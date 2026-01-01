Подзвонив у поліцію, та заявив, що у нього є зброя та боєприпаси. Деталі інциденту у Луцьку
Сьогодні, 18:00
Поліцейські встановлюють обставини інциденту у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, близько 12 години, на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що в нього наявні зброя і боєприпаси. Мовляв, він забарикадувався в своїй квартирі і таким чином вимагає уваги до вирішення його особистих проблем.
Поліцейські і спецпризначенці прибули на місце та розпочали комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів, аби встановити місце перебування 47-річного фігуранта. Через незначний період часу, завдяки небайдужим громадянам, його виявили співробітники кримінальної поліції. На місці також працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, вогнепальної зброї при чоловіку не було.
Наразі всі обставини встановлюються. Тривають процесуальні заходи з фігурантом у Луцькому РУП.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, близько 12 години, на лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що в нього наявні зброя і боєприпаси. Мовляв, він забарикадувався в своїй квартирі і таким чином вимагає уваги до вирішення його особистих проблем.
Поліцейські і спецпризначенці прибули на місце та розпочали комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів, аби встановити місце перебування 47-річного фігуранта. Через незначний період часу, завдяки небайдужим громадянам, його виявили співробітники кримінальної поліції. На місці також працювала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, вогнепальної зброї при чоловіку не було.
Наразі всі обставини встановлюються. Тривають процесуальні заходи з фігурантом у Луцькому РУП.
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