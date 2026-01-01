У Луцьку на Теремнівській затримали чоловіка зі зброєю

У Луцьку на Теремнівській затримали чоловіка зі зброєю
У Луцьку затримали чоловіка зі зброєю. Події відбулися 11 серпня на вулиці Теремнівській.

Як розповів Суспільному спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області Ігор Лівошук, чоловік сам зателефонував у поліцію і повідомив про наявність у нього зброї.

На місце події виїхали правоохоронці. Затримання тривало понад годину. Наразі проводяться слідчі дії, поліція з'ясовує всі обставини, повідомив Суспільному начальник Луцького райуправління Нацполіції Роман Яровий.
У Луцьку на Теремнівській затримали чоловіка зі зброєю

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Теги: Луцьк, чоловік, зброя
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