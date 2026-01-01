У Луцьку на Теремнівській затримали чоловіка зі зброєю





Як розповів Ігор Лівошук, чоловік сам зателефонував у поліцію і повідомив про наявність у нього зброї.



На місце події виїхали правоохоронці. Затримання тривало понад годину. Наразі проводяться слідчі дії, поліція з'ясовує всі обставини, повідомив Суспільному начальник Луцького райуправління Нацполіції Роман Яровий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затримали чоловіка зі зброєю. Події відбулися 11 серпня на вулиці Теремнівській.Як розповів Суспільному спеціаліст сектору комунікації Нацполіції області, чоловік сам зателефонував у поліцію і повідомив про наявність у нього зброї.На місце події виїхали правоохоронці. Затримання тривало понад годину. Наразі проводяться слідчі дії, поліція з'ясовує всі обставини, повідомив Суспільному начальник Луцького райуправління Нацполіції

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