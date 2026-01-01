Очолював громаду понад два десятиліття: відійшов у вічність багаторічний сільський голова Підгайців Віталій Семенюк
Сьогодні, 16:02
Відійшов у вічність колишній сільський голова Підгайців — Семенюк Віталій Васильович.
"Віталій Васильович очолював громаду у її початковому складі понад два десятиліття. Після хвороби його серце зупинилося 10 серпня 2026 року.
Чин похорону відбудеться завтра, 12 серпня, у Храмі святого благовірного князя Олександра Невського в селі Підгайці. Поховають Віталія Васильовича на місцевому кладовищі.
Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Віталія Васильовича", - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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"Віталій Васильович очолював громаду у її початковому складі понад два десятиліття. Після хвороби його серце зупинилося 10 серпня 2026 року.
Чин похорону відбудеться завтра, 12 серпня, у Храмі святого благовірного князя Олександра Невського в селі Підгайці. Поховають Віталія Васильовича на місцевому кладовищі.
Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Віталія Васильовича", - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!
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