Очолював громаду понад два десятиліття: відійшов у вічність багаторічний сільський голова Підгайців Віталій Семенюк





"Віталій Васильович очолював громаду у її початковому складі понад два десятиліття. Після хвороби його серце зупинилося 10 серпня 2026 року.

Чин похорону відбудеться завтра, 12 серпня, у Храмі святого благовірного князя Олександра Невського в селі Підгайці. Поховають Віталія Васильовича на місцевому кладовищі.



Підгайцівська громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Віталія Васильовича", - зазначають у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким. Вічна пам'ять!

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