Втікав від поліцейських: у Луцьку зі стріляниною наздогнали водія, який створював аварійну ситуацію на дорозі

Втікав від патрульних та створював аварійні ситуації: у Луцьку поліцейські затримали водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора ввечері, 10 серпня, на вулиці Глушець у Луцьку інспектори зупинили автомобіль Skoda. Водій зухвало поводився, відмовився пред’явити документи і йти на контакт із поліцейськими. Згодом чоловік зачинився в автомобілі та різко розпочав рух. Інспектори розпочали переслідування, подаючи вимогу зупинитися, однак водій її проігнорував і продовжив рух.Під час переслідування водій автомобіля Skoda створював аварійні ситуації та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху.З огляду на реальну загрозу безпеці дорожнього руху та з метою недопущення можливих тяжких наслідків патрульний відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" застосував табельну вогнепальну зброю. Поліцейський здійснив один постріл у напрямку переднього колеса автомобіля, після чого водій зупинився. Унаслідок застосування вогнепальної зброї ніхто не постраждав.Чоловіка затримали та встановили, що він порушив правила військового обліку. Інспектори склали на громадянина адміністративні матеріали за ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку), ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки на дорозі), ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки), ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП та протокол адмінзатримання."Звертаємо увагу, що під час переслідування водій перебував у салоні автомобіля сам. Уже після його затримання на місце події прийшли жінка з дитиною, щоб забрати автомобіль. Також на місці події перебували військовослужбовці ТЦК.На місце події викликали слідчих районного управління поліції. Поліцейські встановлюють усі обставини події та надають правову оцінку діям водія", - зазначили у патрульній поліції.