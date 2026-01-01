На Рівненщині без тривоги чули вибухи: горить одне з підприємств





Про пожежу повідомило управління ДСНС у Рівненській області, пише



Нині на місці події працюють підрозділи рятувальників та всі необхідні екстрені служби, які намагаються ліквідувати пожежу.



Інформацію щодо її причин, площі, охопленої вогнем, та наявності постраждалих ще уточнюють, однак, запевняють у ДСНС, ситуація перебуває під контролем рятувальників.



Тим часом у Варковицькій сільській територіальній громаді, яка розташована в Дубенському районі, повідомили, що горить ТМ «Ізоліт» — компанія, що виробляє пінополістирольні плити, сухі суміші, фарби, штукатурки, ґрунтовки та іншу продукцію.



У громаді порадили зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та можливих шкідливих речовин до приміщень.



Кореспонденти «Суспільного» в Рівненській області повідомляли, що в Дубні чули звуки, схожі на вибухи. При цьому повітряну тривогу в області не оголошували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дубенському районі Рівненської області спалахнуло одне з промислових підприємств. Незадовго до цього місцеві чули звуки, схожі на вибухи.Про пожежу повідомило управління ДСНС у Рівненській області, пише Громадське Нині на місці події працюють підрозділи рятувальників та всі необхідні екстрені служби, які намагаються ліквідувати пожежу.Інформацію щодо її причин, площі, охопленої вогнем, та наявності постраждалих ще уточнюють, однак, запевняють у ДСНС, ситуація перебуває під контролем рятувальників.Тим часом у Варковицькій сільській територіальній громаді, яка розташована в Дубенському районі, повідомили, що горить ТМ «Ізоліт» — компанія, що виробляє пінополістирольні плити, сухі суміші, фарби, штукатурки, ґрунтовки та іншу продукцію.У громаді порадили зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму та можливих шкідливих речовин до приміщень.Кореспонденти «Суспільного» в Рівненській області повідомляли, що в Дубні чули звуки, схожі на вибухи. При цьому повітряну тривогу в області не оголошували.

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