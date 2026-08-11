Путін не піде на мирні переговори, поки Росія може бити балістикою по Україні, - ISW

владімір путін не зацікавлений у змістовних переговорах, доки російські війська мають можливість завдавати балістичних ударів по Києву та інших українських містах.



Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише

"Кремль вважає, що може скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів в Україні, щоб уникнути необхідності вступати у змістовні переговори або йти на поступки щодо своїх максималістських вимог", – йдеться у повідомленні.



Аналітики наголошують, що Patriot є єдиною системою, здатною ефективно протистояти російським балістичним ракетам. Тож нещодавнє різке скорочення поставок протиракетних перехоплювачів сприятиме затягуванню війни до 2027 року.



В ISW зазначають, що теорія перемоги путіна ґрунтується на передумові, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо російські війська збережуть ініціативу та просуватимуться нескінченно довго, одночасно знищуючи українські міста та інфраструктуру.



"Кремль не вступатиме в серйозні переговори чи не йтиме на суттєві компроміси щодо своїх вимог, доки путін вважає, що має життєздатний військовий шлях для досягнення своїх цілей у повному обсязі. Дефіцит ракет Patriot в Україні дає Москві можливість завдати дуже серйозної шкоди Україні протягом наступної зими і тому сприятиме затримці змістовних переговорів та затягуванню війни", – зазначають в ISW.



Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 ракет різних типів, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200.

Наразі, за даними ГУР Міноборони, РФ перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів. Так, станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. У ГУР також назвали пріоритетні для російських ударів цілі. Це - ОПК, енергетика, залізниця, порти.



В кінці липня президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Axios, що під час зустрічі Дональдом Трампом він попросив терміново надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Вони необхідні, аби захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак взимку. Це - близько 300 ракет-перехоплювачів. Запаси в Україні майже вичерпані, а без них країна не зможе ефективно протистояти балістичним ударам Росії.



Пізніше Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до Patriot. Президент США заявив, що "вони потрібні і нам самим".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Кремляне зацікавлений у змістовних переговорах, доки російські війська мають можливість завдавати балістичних ударів по Києву та інших українських містах.Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише LB.ua.

"Кремль вважає, що може скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів в Україні, щоб уникнути необхідності вступати у змістовні переговори або йти на поступки щодо своїх максималістських вимог", – йдеться у повідомленні.Аналітики наголошують, що Patriot є єдиною системою, здатною ефективно протистояти російським балістичним ракетам. Тож нещодавнє різке скорочення поставок протиракетних перехоплювачів сприятиме затягуванню війни до 2027 року.В ISW зазначають, що теорія перемоги путіна ґрунтується на передумові, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо російські війська збережуть ініціативу та просуватимуться нескінченно довго, одночасно знищуючи українські міста та інфраструктуру."Кремль не вступатиме в серйозні переговори чи не йтиме на суттєві компроміси щодо своїх вимог, доки путін вважає, що має життєздатний військовий шлях для досягнення своїх цілей у повному обсязі. Дефіцит ракет Patriot в Україні дає Москві можливість завдати дуже серйозної шкоди Україні протягом наступної зими і тому сприятиме затримці змістовних переговорів та затягуванню війни", – зазначають в ISW.Раніше командувач Сил безпілотних системзаявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 ракет різних типів, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200.Наразі, за даними ГУР Міноборони, РФ перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів. Так, станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. У ГУР також назвали пріоритетні для російських ударів цілі. Це - ОПК, енергетика, залізниця, порти.В кінці липня президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Axios, що під час зустрічівін попросив терміново надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Вони необхідні, аби захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак взимку. Це - близько 300 ракет-перехоплювачів. Запаси в Україні майже вичерпані, а без них країна не зможе ефективно протистояти балістичним ударам Росії.Пізніше Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі фактично визнав небажання надавати Україні ракети-перехоплювачі до Patriot. Президент США заявив, що "вони потрібні і нам самим".

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