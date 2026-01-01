Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Сафатюком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Сафатюком
У середу, 12 серпня, відбудеться прощання з Героєм Михайлом Сафатюком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.

Об 10.00 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10.30 відбудеться чин похорону.

Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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