Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Сафатюком

Михайлом Сафатюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.



Об 10.00 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10.30 відбудеться чин похорону.



Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 12 серпня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Сафатюк Михайло Михайлович (13.11.1979 року народження) загинув 4 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружківське Краматорського району Донецької області.Об 10.00 тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці, де об 10.30 відбудеться чин похорону.Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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