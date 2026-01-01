Працівників «Луцькспецкомунтрансу» навчали основ національного спротиву та руху опору. ФОТО
Сьогодні, 12:29
У Луцьку для колективу спеціального комунального автотранспортного підприємства «Луцькспецкомунтранс» провели інформаційно-просвітницький захід «Національний спротив та рух опору в системі всеохоплюючої оборони держави».
Захід відбувся у межах реалізації завдань, визначених Законом України «Про основи національного спротиву», за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Під час зустрічі говорили про формування оборонної свідомості населення та підготовку громадян до дій в умовах сучасних загроз. Також учасникам розповіли про роль руху опору в системі всеохоплюючої оборони держави та важливість національно-патріотичної свідомості.
Учасники ознайомилися з історією становлення, специфікою діяльності та бойовим шляхом Сил спеціальних операцій ЗС України, основами теорії спеціальних операцій, а також принципами асиметричного протистояння, які сьогодні є важливим елементом боротьби з противником.
Окрему увагу приділили історичній тяглості української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української Повстанської Армії до сучасного руху опору України.
За словами організаторів, саме ці покоління борців зберегли українську державницьку традицію навіть в умовах окупації та еміграції й передали її незалежній Україні.
Сьогодні Сили спеціальних операцій продовжують цю традицію, розвиваючи систему національного спротиву та підготовки громадян до участі у захисті держави.
Організатори закликають долучатися до Руху опору: «Станьте частиною Великого Племені Вовкулак».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Захід відбувся у межах реалізації завдань, визначених Законом України «Про основи національного спротиву», за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Під час зустрічі говорили про формування оборонної свідомості населення та підготовку громадян до дій в умовах сучасних загроз. Також учасникам розповіли про роль руху опору в системі всеохоплюючої оборони держави та важливість національно-патріотичної свідомості.
Учасники ознайомилися з історією становлення, специфікою діяльності та бойовим шляхом Сил спеціальних операцій ЗС України, основами теорії спеціальних операцій, а також принципами асиметричного протистояння, які сьогодні є важливим елементом боротьби з противником.
Окрему увагу приділили історичній тяглості української визвольної боротьби — від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української Повстанської Армії до сучасного руху опору України.
За словами організаторів, саме ці покоління борців зберегли українську державницьку традицію навіть в умовах окупації та еміграції й передали її незалежній Україні.
Сьогодні Сили спеціальних операцій продовжують цю традицію, розвиваючи систему національного спротиву та підготовки громадян до участі у захисті держави.
Організатори закликають долучатися до Руху опору: «Станьте частиною Великого Племені Вовкулак».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Працівників «Луцькспецкомунтрансу» навчали основ національного спротиву та руху опору. ФОТО
Сьогодні, 12:29
Вербував до співпраці з РФ військовослужбовців: експрикордонник хотів оскаржити вирок Луцького суду
Сьогодні, 12:05
У Луцьку 8-річний хлопчик кинув у автівку каміння і розбив скло
Сьогодні, 11:12
У Луцьку зіткнулись два авто: шестеро травмованих
Сьогодні, 11:06