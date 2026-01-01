У Роттердамі провели ексгумацію останків Євгена Коновальця: його перепоховають в Україні

Євгена Коновальця.



Про це повідомили в Офісі президента України, пише



Тепер прах Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.



Церемонія прощання відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві, пишуть в ОП. Усі деталі обіцяють згодом.



«За дорученням президента України Володимира Зеленського організаційні питання розв'язували Кирило Буданов та команда Офісу президента, Андрій Сибіга та команда Міністерства закордонних справ, Олександр Алфьоров та команда Українського інституту національної памʼяті», — йдеться в повідомленні ОП.



Коновалець був похований у Нідерландах — там він загинув від рук спецслужбовця радянського НКВС. Кабмін затвердив, що Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.



Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук говорила, що Україна отримала дозвіл на перепоховання Коновальця — процедури вже погоджені, зокрема було отримано дозвіл від Роттердама на ексгумацію, і перепоховання може відбутися найближчим часом.



Про перепоховання видатних українців



Наприкінці березня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про створення Пантеону видатних українців, де мають бути перепоховані видатні українці, які поховані за кордоном.



Уже 19 травня в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху провідника Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 25 травня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання.



Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров також розповів, що наразі ведуться перемовини щодо повернення в Україну домовин інших відомих діячів. Зокрема, окрім полковника Євгена Коновальця, йдеться про секретаря військових справ УНР Симона Петлюру та гетьмана Павла Скоропадського.



Більше про Євгена Коновальця



Народився Євген Коновалець 14 червня 1891 року в селі Зашкові поблизу Львова.



Був командиром корпусу Січових Стрільців Армії УНР, засновником Української Військової Організації, головою Проводу українських націоналістів, першим лідером Організації Українських Націоналістів.



Загинув 23 травня 1938 року від рук радянського агента, який передав йому коробку цукерок із вибухівкою.

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