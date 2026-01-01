На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники
Сьогодні, 15:51
О 13:45 рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне виїхали на деблокування постраждалої внаслідок ДТП біля села Видраниця Забродівської громади Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події рятувальники з’ясували, що водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет і зіткнулася з цегляною будівлею. Жінка перебувала у свідомості, але опинилася заблокованою всередині салону.
За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники оперативно деблокували потерпілу та передали її медикам — жінку врятовано.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
На місці події рятувальники з’ясували, що водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет і зіткнулася з цегляною будівлею. Жінка перебувала у свідомості, але опинилася заблокованою всередині салону.
За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники оперативно деблокували потерпілу та передали її медикам — жінку врятовано.
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