На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



На місці події рятувальники з’ясували, що водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет і зіткнулася з цегляною будівлею. Жінка перебувала у свідомості, але опинилася заблокованою всередині салону.



За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники оперативно деблокували потерпілу та передали її медикам — жінку врятовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! О 13:45 рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне виїхали на деблокування постраждалої внаслідок ДТП біля села Видраниця Забродівської громади Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.На місці події рятувальники з’ясували, що водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет і зіткнулася з цегляною будівлею. Жінка перебувала у свідомості, але опинилася заблокованою всередині салону.За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники оперативно деблокували потерпілу та передали її медикам — жінку врятовано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію