На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники

На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники
О 13:45 рятувальники 14-ї ДПРЧ селища Ратне виїхали на деблокування постраждалої внаслідок ДТП біля села Видраниця Забродівської громади Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці події рятувальники з’ясували, що водійка легкового автомобіля не впоралася з керуванням, унаслідок чого машина злетіла в кювет і зіткнулася з цегляною будівлею. Жінка перебувала у свідомості, але опинилася заблокованою всередині салону.

За допомогою шанцевого інструменту надзвичайники оперативно деблокували потерпілу та передали її медикам — жінку врятовано.
На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники
На Волині водійка авто злетіла в кювет: її деблокували рятувальники

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Теги: Волинь, ДТП
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