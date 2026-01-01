У Шацькому нацпарку спіймали чоловіка, який хотів розставляти браконьєрські сітки. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Упродовж минулого тижня працівники державної служби охорони Шацького національного природного парку забезпечували охорону території, контроль за дотриманням природоохоронного законодавства.
Про це повідомляють на сторінці Шацького нацпарку.
За результатами проведеної роботи вилучено 7 незаконно встановлених сіток та 2 ятері, складено 1 протокол за ст. 91 КУпАП — порушення вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду(заїзд у прибережну захисну смугу).
Окремо зафіксовано порушення на озері Пісочне: у вечірній час працівниками служби охорони затримано громадянина, який мав намір встановити заборонені знаряддя лову. За фактом порушення складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Також протягом тижня здійснювалися заходи з контролю за дотриманням режиму охорони території, моніторингу природних комплексів та запобігання незаконному використанню природних ресурсів.
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Про це повідомляють на сторінці Шацького нацпарку.
За результатами проведеної роботи вилучено 7 незаконно встановлених сіток та 2 ятері, складено 1 протокол за ст. 91 КУпАП — порушення вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду(заїзд у прибережну захисну смугу).
Окремо зафіксовано порушення на озері Пісочне: у вечірній час працівниками служби охорони затримано громадянина, який мав намір встановити заборонені знаряддя лову. За фактом порушення складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Також протягом тижня здійснювалися заходи з контролю за дотриманням режиму охорони території, моніторингу природних комплексів та запобігання незаконному використанню природних ресурсів.
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