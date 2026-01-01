У Шацькому нацпарку спіймали чоловіка, який хотів розставляти браконьєрські сітки. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Шацького нацпарку.



За результатами проведеної роботи вилучено 7 незаконно встановлених сіток та 2 ятері, складено 1 протокол за ст. 91 КУпАП — порушення вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду(заїзд у прибережну захисну смугу).



Окремо зафіксовано порушення на озері Пісочне: у вечірній час працівниками служби охорони затримано громадянина, який мав намір встановити заборонені знаряддя лову. За фактом порушення складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.



Також протягом тижня здійснювалися заходи з контролю за дотриманням режиму охорони території, моніторингу природних комплексів та запобігання незаконному використанню природних ресурсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж минулого тижня працівники державної служби охорони Шацького національного природного парку забезпечували охорону території, контроль за дотриманням природоохоронного законодавства.Про це повідомляють на сторінці Шацького нацпарку.За результатами проведеної роботи вилучено 7 незаконно встановлених сіток та 2 ятері, складено 1 протокол за ст. 91 КУпАП — порушення вимог щодо охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду(заїзд у прибережну захисну смугу).Окремо зафіксовано порушення на озері Пісочне: у вечірній час працівниками служби охорони затримано громадянина, який мав намір встановити заборонені знаряддя лову. За фактом порушення складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП.Також протягом тижня здійснювалися заходи з контролю за дотриманням режиму охорони території, моніторингу природних комплексів та запобігання незаконному використанню природних ресурсів.

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