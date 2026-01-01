Війна забрала життя 34-річного волинянина Володимира Демчука

З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що Україна втратила ще одного свого відважного захисника.Про це повідомили у Колківській громаді."Виконуючи військовий обов'язок, у бою за нашу свободу та незалежність загинув солдат(02 серпня 1992 року народження), житель села Матейки. Володимир був майстром 4 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних систем 3 парашутно-десантного батальйону. Він був призваний на військову службу під час мобілізації 10 листопада 2022 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області. Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконуючи свій обов'язок, Володимир загинув 09 серпня 2026 року поблизу населеного пункту Вірівка Покровського району Донецької області під час захисту Батьківщини", - йдеться у дописі.Про дату та час поховання Героя буде повідомлено пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.